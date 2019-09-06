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Jair Bolsonaro

Estado só deve estar próximo da vida do cidadão em questões essenciais

Bolsonaro discursou durante cerimônia assinatura de contratos de concessão de 12 aeroportos brasileiros

Publicado em 

06 set 2019 às 15:08

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 15:08

Estado só deve estar próximo da vida do cidadão em questões essenciais Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta sexta-feira (6), que é preciso "afastar cada vez mais o Estado da vida do cidadão", a não ser em questões essenciais. Bolsonaro discursou durante cerimônia assinatura de contratos de concessão de 12 aeroportos brasileiros, resultado do primeiro leilão da gestão dele, que ocorreu em março.
O presidente elogiou a atuação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e disse que suas ações fazem com que o Brasil "esteja recuperando a confiança". "Sem confiança nada pode ser materializado. As ações do ministro Tarcísio ao longo desses meses de governo têm nos projetado dentro e fora do Brasil. E a confiança de vocês, empresários, deixa a gente feliz", declarou Bolsonaro.
O mandatário ponderou que ainda há falhas no governo federal, e por isso é preciso afastar cada vez mais o Estado. "Coisa errada existe ainda. Restos do passado que temos a pagar existem ainda", disse, citando a operação da Polícia Federal de combate a fraudes nos Correios que acontece nesta sexta-feira.

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