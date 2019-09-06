Estado só deve estar próximo da vida do cidadão em questões essenciais

O presidente elogiou a atuação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e disse que suas ações fazem com que o Brasil "esteja recuperando a confiança". "Sem confiança nada pode ser materializado. As ações do ministro Tarcísio ao longo desses meses de governo têm nos projetado dentro e fora do Brasil. E a confiança de vocês, empresários, deixa a gente feliz", declarou Bolsonaro.