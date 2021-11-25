Espero que um candidato mais de centro consiga furar a polarização, diz Zema após encontro com Moro

Romeu Zema participa de painel do Vitória Summit 2021 Crédito: Vitor Jubini

A fala ocorreu durante o painel "ES e MG: desafios e oportunidades para 2022", em conjunto com o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB). Com o objetivo de discutir perspectivas políticas e econômicas do Espírito Santo e do país, o Vitória Summit seguirá até esta sexta-feira (26) e terá a programação toda transmitida ao vivo em A Gazeta.

"Parece que passamos a viver num mundo de jogar pedra um no outro. Não é desse jeito. Precisamos ter mais diálogo, precisamos estar mais abertos a recebermos críticas e não achar que o outro lado é o diabo, e, infelizmente, no Brasil, parece que temos convivido com isso. E espero que consigamos ir para uma eleição tranquila e que haja um candidato que mude essa polarização atual" Romeu Zema - Governador de Minas Gerais

Embora não tenha comentado sobre o teor do encontro, o governador de Minas Gerais confirmou: “O Moro, com quem eu estive ontem, comunicou que será candidato através do Podemos.”

A relação entre Zema e o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), de quem foi aliado desde a campanha eleitoral de 2018, foi abalada após os constantes ataques do presidente aos governadores sobre a alta no preço dos combustíveis.

Contudo, segundo Zema, ainda existe respeito. “Respeito muito o ex-ministro, respeito o presidente, mantenho o diálogo com todos e manterei com todos os candidatos, até porque Minas precisa muito do governo federal. Minas Gerais precisa ter esse diálogo. Vamos aguardar, a campanha está muito distante ainda.”

Questionado se apoia ou poderia vir a apoiar a candidatura de Moro, o governador mineiro esclareceu: “Vamos aguardar, a campanha está muito distante ainda. O meu partido lançou um candidato, o Luiz Felipe D’Avila, então, no momento, quem apoio é ele.”

Apesar de também planejar concorrer à reeleição, Zema garantiu que a disputa, no momento, não é uma prioridade. “O meu foco hoje é viabilizar Minas Gerais. Nós temos uma dívida vencida que está com liminares hoje, de R$ 30 bilhões, e se essas liminares caírem teremos uma situação terrível no Estado. Meu foco hoje é totalmente esse.”

Romeu Zema e Renato Casagrande participam de painel do Vitória Summit 2021

"UM ESTADO ARRASADO"

Durante o painel, Zema fez um retrospecto sobre a situação caótica que encontrou ao assumir o governo de Minas Gerais, descrito por ele como “um Estado arrasado” naquele momento.

“Assumimos um Estado arrasado. O que aconteceu em Minas, pelo que nós sabemos, não aconteceu em momento algum, em lugar algum do Brasil. Os 853 municípios não estavam recebendo os repasses constitucionais de ICMS, de IPVA, de Fundeb, da saúde. Fomos levantar qual era a dívida com os municípios: R$ 14 bilhões. Começamos a fazer os repasses correntes e fizemos acordos para pagar o que havia sido acumulado anteriormente. Quem acompanha Minas Gerais sabe que nós tivemos, no passado, vários prefeitos que renunciaram, com problemas seríssimos de saúde, e até prefeito que suicidou devido a toda essa carga.”

Outros R$ 7 bilhões referentes a depósitos judiciais também foram alvo de acordos com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entre outros problemas, Zema cita ainda os atrasos salariais do funcionalismo. Somente no mês de agosto deste ano os pagamentos, que há seis anos estavam em desajuste, voltaram a ser feitos na data correta.

“Mas teve um fato incrível, eu diria. O último governo descontou do funcionalismo público o empréstimo consignado e não pagou aos bancos. Duzentos e quarenta mil funcionários tiveram o seu nome inscrito indevidamente no SPC e Serasa. Nós também assumimos mais essa bomba.”