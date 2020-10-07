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Mudança

Escola Ludovico Pavoni, em Vitória, não vai ser local de votação em 2020

Eleitores que votaram na unidade em eleições passadas deverão se dirigir para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Alvimar Silva, também em Santo Antônio, no dia 15 de novembro

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 18:45
Escola Ludovico Pavoni não será local de votação em novembro
Escola Ludovico Pavoni, em Santo Antônio, não será local de votação em novembro Crédito: Reprodução/GoogleMaps
Erramos: A primeira versão desta reportagem, publicada às 18h45 do dia 07/10/2020, indicava o endereço antigo da escola Alvimar Silva, novo local de votação. Desde novembro de 2019, a unidade está na Rua Miguel Pessoa, nº 10, bairro Márcio Cypreste, em Vitória. O texto foi alterado às 15h10 do dia 08/10/2020.
Quem, em eleições anteriores, se dirigiu à Escola Ludovico Pavoni, no bairro Santo Antônio, em Vitória, para votar vai precisar mudar o percurso em novembro para escolher prefeito e vereador. A escola não vai ser local de votação nas eleições municipais deste ano. As seções que ficavam na unidade foram transferidas para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Alvimar Silva, no mesmo bairro.
A diretoria da Ludovico Pavoni antecipou a divulgação da mudança nas redes sociais. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) afirmou que a alteração foi feita a pedido da própria direção da unidade, que "está sob reforma e é utilizada como hotelaria da Igreja Católica". A Justiça Eleitoral diz que vai sinalizar o local para alertar os eleitores no dia da votação. "O TRE-ES fará a instalação de faixas para informar aos eleitores com a proximidade do dia de votação", informou, por meio de nota.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Alvimar Silva está localizada Rua Miguel Pessoa, n° 10, bairro Mário Cypreste, na Capital. 
Nos próximos dias, pode haver novas alterações de locais de votação, que serão informadas pelo TRE em datas mais próximas ao dia de votação. 

VEJA COMO CONSULTAR O LOCAL DE VOTAÇÃO

Os eleitores podem consultar o local de votação nos canais disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É possível fazer a busca pelo site (clique aqui para consultar), informando nome completo, número do título de eleitor ou CPF; data de nascimento; e nome da mãe. 
Outra forma de consultar é pelo aplicativo e-Título, versão digital o título de eleitor, disponível para aparelhos de celular ou tablets que utilizam os sistemas operacionais iOS (clique aqui para fazer o download)  e Android (clique aqui para fazer o download).  
Os eleitores também conseguem tirar essa e outras dúvidas sobre o processo eleitoral com a assistente virtual do TRE, a Bel. Para entrar em contato basta entrar neste link e enviar uma dúvida.

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Para quem usa o Facebook e o Twitter, também é possível consultar enviando uma mensagem nas páginas oficiais do TSE e interagindo com assistentes virtuais.
Já os eleitores que preferem ligar, basta entrar em contato com o Disque-Eleitor do TRE, pelo número 0800-083-2010.
O primeiro turno da eleição municipal está marcado para 15 de novembro. O segundo turno, em cidades com mais de 200 mil eleitores, será em 29 de novembro. 

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