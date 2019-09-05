Ernesto chama de 'falsa' crise da Amazônia, mas diz que notícia 'colou'

Ernesto Araújo chama de 'falsa' crise da Amazônia, mas diz que notícia 'colou' Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil | Arquivo

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo , disse que o aumento dos incêndios na Amazônia ocorridos neste ano é uma "falsa crise" que foi perpetuada pela "ideologia" das pessoas e acabou "colando". Discursando em inglês em um evento em Brasília, ele chegou a admitir que os incêndios cresceram neste ano, mas disse que são menores do que "muitos anos", até quando é possível se comparar pelos registros de satélites. "Falsa crise, falsa interpretação da situação", disse.

Para ele a crise "colou" - única expressão usada por ele em português durante sua fala - por uma questão de "ideologia". "As pessoas olham as imagens e não buscam os fatos", afirmou. Segundo o ministro, é difícil as pessoas acreditarem nos fatos. "É o sistema que está aí. É um vírus. Não é culpa das pessoas. Suas cabeças estão sendo invadidas por um tipo de pensamento que não permite a elas ver a realidade e isso é ideologia", afirmou.

Araújo disse que o Brasil tem muitos obstáculos porque há pessoas que têm uma agenda diferente "de mediocridade e estagnação", mas que o governo está tentando avançar nisso e enfrentando as "forças das trevas". "Nossa agenda é popular porque pessoas no Brasil entendem o que estamos tentando fazer. Queremos mudar o sistema e não apenas fazer uma mudança aqui e ali", afirmo. Ele citou a "dor do parto" para se fazer mudanças.