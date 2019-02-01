Enivaldo dos Anjos é o novo líder do governo do ES na Assembleia

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) é o novo líder do governo de Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa e terá, de hoje em diante, a missão de conduzir as negociações entre o Poder Executivo e a Casa de Leis para a aprovação de projetos. A notícia foi anunciada pelo próprio governador na manhã desta sexta-feira (1) durante seu discurso na cerimônia de posse dos deputados estaduais eleitos em 2018.
Segundo Casagrande, sua decisão foi baseada no histórico de Enivaldo, que agora inicia seu quinto mandato na Assembleia Legislativa (1986, 1994, 1998 e 2014), além de já ter sido prefeito de Barra do São Francisco (1988), secretário de Estado do Interior (1992-94) e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (2000 a 2010).
"Pela experiência, pela capacidade de articulação que ele tem em plenário para enfrentar temas polêmicos, difíceis", explicou o governador quando questionado após seu discurso. Ele acrescentou: "Espero não precisar discutir tema difícil nenhum, mas se precisar, Enivaldo tem coragem de fazer o debate, tem relação boa com os parlamentares".
Já nos bastidores da Assembleia o que se comenta é que o convite ao parlamentar foi feito nesta quinta-feira (31) após Enivaldo ter se mostrado descontente com a falta de lugar para ele na Mesa Diretora. Na legislatura agora encerrada, ele ocupava a segunda secretaria.
As negociações ainda não estão fechadas, mas especula-se que o próprio governador teria indicado os nomes de Luciano Machado (PV) para a vaga de primeiro secretário e de Adilson Espindola (PTB) ou Emilio Mameri (PSDB) para a vaga de segundo secretário. A eleição dos membros da nova Mesa Diretora acontece nesta sexta, às 15 horas.
No entanto, Enivaldo afirma o contrário. "Eu disse que não assumiria nenhuma função na Mesa. Não tinha pretensão. Alguns deputados defendiam minha permanência, mas eu já tinha dito que não permaneceria. Até porque a Casa tem 15 novos deputados e temos que dar oportunidade. Já fui primeiro secretário na administração do Ferraço (Theodorico), fui segundo secretário na administração do Erick (Musso) e não tem sentido continuar buscando espaço na Mesa quando há uma renovação de 50%", justificou ele, que acrescentou: "Eu estava me preparando para ser um parlamentar solteiro no plenário".
Enivaldo elogiou a capacidade de diálogo de Casagrande e disse que achou a proposta do socialista "interessante". "Liderar um governo que tem esse sentimento democrático é fácil porque dialogar é necessário e é preciso", afirmou. Ele também adiantou: "Pretendemos discutir com todos os deputados e segmentos organizados para convencer ou pelo menos expor as ideias do governo e colocá-las em prática".