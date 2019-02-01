Enivaldo dos Anjos é o novo líder do governo do ES na Assembleia

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos é o novo líder do governo na Assembleia Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

Segundo Casagrande, sua decisão foi baseada no histórico de Enivaldo, que agora inicia seu quinto mandato na Assembleia Legislativa (1986, 1994, 1998 e 2014), além de já ter sido prefeito de Barra do São Francisco (1988), secretário de Estado do Interior (1992-94) e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (2000 a 2010)

"Pela experiência, pela capacidade de articulação que ele tem em plenário para enfrentar temas polêmicos, difíceis", explicou o governador quando questionado após seu discurso. Ele acrescentou: "Espero não precisar discutir tema difícil nenhum, mas se precisar, Enivaldo tem coragem de fazer o debate, tem relação boa com os parlamentares".

Já nos bastidores da Assembleia o que se comenta é que o convite ao parlamentar foi feito nesta quinta-feira (31) após Enivaldo ter se mostrado descontente com a falta de lugar para ele na Mesa Diretora. Na legislatura agora encerrada, ele ocupava a segunda secretaria.

As negociações ainda não estão fechadas, mas especula-se que o próprio governador teria indicado os nomes de Luciano Machado (PV) para a vaga de primeiro secretário e de Adilson Espindola (PTB) ou Emilio Mameri (PSDB) para a vaga de segundo secretário. A eleição dos membros da nova Mesa Diretora acontece nesta sexta, às 15 horas.

No entanto, Enivaldo afirma o contrário. "Eu disse que não assumiria nenhuma função na Mesa. Não tinha pretensão. Alguns deputados defendiam minha permanência, mas eu já tinha dito que não permaneceria. Até porque a Casa tem 15 novos deputados e temos que dar oportunidade. Já fui primeiro secretário na administração do Ferraço (Theodorico), fui segundo secretário na administração do Erick (Musso) e não tem sentido continuar buscando espaço na Mesa quando há uma renovação de 50%", justificou ele, que acrescentou: "Eu estava me preparando para ser um parlamentar solteiro no plenário".