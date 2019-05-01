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Premiação

Empresas desistem de patrocinar evento que irá homenagear Bolsonaro

A premiação está marcada para o dia 14 de maio, em Manhattan, Nova York. Em abril, o Museu Americano de História Natural da cidade anunciou, após sofrer críticas de opositores de Bolsonaro, que não iria mais sediar o evento

Publicado em 

01 mai 2019 às 14:43

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 14:43

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A companhia aérea Delta anunciou nesta terça-feira (30), que não irá mais patrocinar o evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, no qual o presidente Jair Bolsonaro (PSL) será homenageado e receberá o prêmio "Pessoa do ano". A empresa não comentou a decisão.
De acordo com a CNN, a consultoria Bain & Company também desistiu de apoiar o evento. "Encorajar e celebrar a diversidade é um valor central para a Bain", escreveu a consultoria em nota.
A premiação está marcada para o dia 14 de maio, em Manhattan, Nova York. Em abril, o Museu Americano de História Natural da cidade anunciou, após sofrer críticas de opositores de Bolsonaro, que não iria mais sediar o evento.
"Com respeito mútuo pelo trabalho e pelos objetivos de nossas organizações individuais, concordamos que o museu não é o local ideal para o jantar de gala da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Este evento tradicional irá acontecer em outro local, na data e hora originais", anunciou o museu pela conta no Twitter.
O museu também usou a rede social para ressaltar que Bolsonaro não foi convidado pela instituição para receber o prêmio, mas sim convidado como "parte de um evento externo".

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