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Declaração

Empregos são 'frutos da política econômica que adotei', diz Temer

Presidente usou rede social para comentar dados do Caged, que mostraram criação de 56.151 vagas formais em março

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 17:33
Brasília - O presidente Michel Temer durante cerimônia de lançamento do Programa Brasil Mais Jovem 2018, no Palácio do Planalto Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Michel Temer usou o Twitter para comentar os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira, 20. Ele escreveu que a criação de empregos formais em março é resultado das políticas de seu governo.
Conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho, os dados do Caged mostram que o Brasil abriu 56.151 vagas formais em março.
"O Brasil não para de criar empregos com carteira assinada", escreveu Temer em sua conta na rede social, citando os dados de março e também a criação de mais de 200 mil vagas no primeiro trimestre do ano.
No período, segundo os números do Caged, houve abertura de 204.064 postos de trabalho com carteira assinada.
Na mensagem, Michel Temer usou novamente o lema de que "o Brasil voltou" e disse ainda que a política econômica e social adotada por sua gestão "não pode sofrer retrocessos".
"O Brasil voltou e está mais forte. Os empregos voltaram. Fruto da política econômica e social que adotei e que não pode sofrer retrocessos."

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