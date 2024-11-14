Emoção e homenagens marcam velório do ex-governador Max Mauro

Autoridades de todo o Estado estiveram presentes no velório de Max Mauro na Assembleia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O político, que estava com 87 anos, faleceu dormindo diante de uma insuficiência renal aguda. Na despedida, realizada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na tarde desta quinta, o primeiro a chegar foi o filho do ex-governador, Max Filho.

No local, Max recebeu Ricardo Ferraço , governador em exercício do Estado — devido à viagem de Renato Casagrande ao Azerbaijão para a conferência climática COP 29 — e também falou emocionado ao telefone com Theodorico Ferraço , deputado estadual e prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, Marcelo Santos, presidente da Casa de Leis, prestou condolências a Max Filho e demais familiares.

Em conversa com jornalistas, o ex-prefeito de Vila Velha destacou a trajetória do pai, apontado como um “exemplo de homem e de hombridade”.

“Foram 87 anos de vida bem vividos e dedicados, em sua grande maioria, ao próximo e ao bem comum, honrando a confiança que um dia o povo capixaba depositou nele para o exercício de diversos mandatos, seja como prefeito, deputado ou governador”, disse.

Velório do ex-governador Max Mauro

Segundo Max Filho, os maiores legados deixados pelo pai são o amor deixado para a família e a referência na capacidade de gestão da máquina pública. Ao lado de Max Filho, Ricardo Ferraço afirmou que Max Mauro deixa um legado de honra, dedicação e compromisso com a Constituição Federal.

“[Ele] seguramente é uma inspiração para todos nós pela forma honrada com que sempre representou os capixabas. [Se pudesse definir em uma palavra] o definiria com 'dignidade'”, disse o governador em exercício.

Marcelo Santos , por sua vez, frisou que a política do Espírito Santo e do Brasil perdeu “um dos maiores políticos que o Estado já teve”.

“Max Mauro foi um homem honrado e nós, políticos que temos comprometimento com a coisa pública, nos orgulhamos muito do seu legado e da sua história. No tempo de sua gestão, ele criou mecanismos que hoje são um controle para a transparência, isso ele fez lá atrás com um olhar diferenciado, ajudando a todos e, em especial, às pessoas que mais precisam”, disse Marcelo, relembrando ainda ações estruturantes para a mobilidade do Estado, como a Terceira Ponte, inaugurada durante a gestão de Max Mauro.

"Um homem turrão, mas de muita dignidade", diz ex-governador sobre Max Mauro

Governador do Estado de 1999 a 2003, José Ignácio Ferreira foi mais uma das figuras públicas capixabas que passaram pelo velório de Max Mauro, para prestar uma última homenagem ao ex-chefe do Executivo estadual. Ao conversar com a reportagem de A Gazeta, o político destacou o perfil firme do ex-governador, afirmando se tratar de "um homem turrão, mas de postura digna".

José Ignácio Ferreira, ex-governador do ES, esteve presente no velório de Max Mauro Crédito: Carlos Alberto Silva

"O Max foi sempre um modelo para mim. Ele deixa um rastro de correção absoluta. Foi um homem de dignidade (...) Era um homem turrão que impunha as suas ideias quando achava que estava certo. Seu grande mérito é ter sido o homem digno que toda a vida foi", frisou.

Presidente do TCES: ex-governador foi exemplo de transparência e coragem

O presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), Rodrigo Chamoun, compareceu ao velório de Max Mauro na Ales. Ao falar à reportagem sobre sua relação com o ex-governador, o conselheiro da Corte de contas citou a forma transparente com que o ex-chefe do Executivo estadual conduziu a administração do Estado e sua trajetória política.

"Ele teve um governo muito bem avaliado, além de uma trajetória política marcada por dois pilares: uma defesa intransigente da ética e um senso de responsabilidade fiscal muito aprimorado, tanto é o que o governo dele se notabilizou pelo equilíbrio nas contas públicas. Isso tudo baseado na coragem. Era um homem de muita coragem", destacou Chamoun.

Solenidade com Dom Dario Campos