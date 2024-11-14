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Luto no ES

Emocionado, Max Filho lamenta morte de Max Mauro: ‘Pai amoroso, homem autêntico’

Ex-prefeito de Vila Velha, filho do ex-governador acompanhou o pai durante o longo período de internação

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 14:50

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

14 nov 2024 às 14:50
EMax Filho e Max Mauro
Ex-prefeito de Vila Velha Max Filho ao lado do pai Max Mauro Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho, filho do ex-governador do Espírito Santo Max Mauro, lamentou nesta quinta-feira (14) a morte do pai aos 87 anos. “Era o melhor pai do mundo. Um pai amoroso, generoso. Ele era na vida pública o que era dentro de casa, um homem autêntico, transparente”, disse, em meio às lágrimas, à reportagem da TV Gazeta.
Max Filho, que seguiu os passos do pai ao entrar na política e comandou a cidade canela-verde por três mandatos, acompanhou o pai ao longo dos cerca de 60 dias de internação para tratar uma pneumonia. “Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer em 2017, mas depois que teve Covid-19 a doença começou a acelerar. Neste ano foram seis internações”, relembrou.
Ele também agradeceu à equipe responsável pelo tratamento do pai: “Ele morreu com conforto, morreu dormindo nesta madrugada. Ele nos deixou, descansou, teve a assistência de excelentes profissionais e instituições que ajudaram a cuidar da vida dele, aos quais a família é muito grata”.
Max Mauro comandou o Estado entre 1987 e 1991, foi deputado estadual (1975-1979) e deputado federal por três mandatos (1979-1983, 1983-1987 e 1999-2003).
Além de Max Filho, o ex-governador deixa uma filha, Márgia; quatro netos, Mariana, João Pedro, Luísa e Davi; e quatro bisnetos, Zion, Levi, Ayla e Lana.
velório do político acontece na tarde desta quinta-feira (14) e se estenderá até o meio-dia de sexta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória, em solenidade aberta ao público. Já o enterro ocorrerá no Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, às 15h de sexta-feira (15).

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