Emocionado, Max Filho lamenta morte de Max Mauro: ‘Pai amoroso, homem autêntico’

Ex-prefeito de Vila Velha Max Filho ao lado do pai Max Mauro Crédito: Reprodução/Instagram

TV Gazeta. O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho , filho do ex-governador do Espírito Santo Max Mauro , lamentou nesta quinta-feira (14) a morte do pai aos 87 anos. “Era o melhor pai do mundo. Um pai amoroso, generoso. Ele era na vida pública o que era dentro de casa, um homem autêntico, transparente”, disse, em meio às lágrimas, à reportagem da

Max Filho, que seguiu os passos do pai ao entrar na política e comandou a cidade canela-verde por três mandatos, acompanhou o pai ao longo dos cerca de 60 dias de internação para tratar uma pneumonia. “Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer em 2017, mas depois que teve Covid-19 a doença começou a acelerar. Neste ano foram seis internações”, relembrou.

Ele também agradeceu à equipe responsável pelo tratamento do pai: “Ele morreu com conforto, morreu dormindo nesta madrugada. Ele nos deixou, descansou, teve a assistência de excelentes profissionais e instituições que ajudaram a cuidar da vida dele, aos quais a família é muito grata”.

Max Mauro comandou o Estado entre 1987 e 1991, foi deputado estadual (1975-1979) e deputado federal por três mandatos (1979-1983, 1983-1987 e 1999-2003).

Além de Max Filho, o ex-governador deixa uma filha, Márgia; quatro netos, Mariana, João Pedro, Luísa e Davi; e quatro bisnetos, Zion, Levi, Ayla e Lana.