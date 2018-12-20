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Comentários pouco diplomáticos

Embaixador francês responde comentário de Bolsonaro sobre imigrantes 

Diplomata respondeu aos comentários do presidente eleito de que a França vive uma situação 'insuportável' diante da presença de imigrantes

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 11:58
Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Depois de uma troca de comentários pouco diplomáticos por parte do presidente francês, Emmanuel Macron, foi a vez agora de um embaixador da França ironizar o presidente eleito Jair Bolsonaro.
No início da semana, o brasileiro havia descrito a situação na França como insuportável diante da presença de imigrantes. Nas redes sociais, foi o embaixador francês nos Estados Unidos, Gérard Araud, quem respondeu, citando os índices de violência nos dois países.
"63.880 homicídios no Brasil em 2017, 825 na França. Sem comentários", escreveu o embaixador nas redes sociais, difundindo uma matéria descrevendo as declarações de Bolsonaro. O diplomata ocupa um dos cargos mais importantes da chancelaria francesa desde 2014. Antes, havia sido o embaixador da França na ONU, outro cargo de prestígio na carreira.
> Justiça condena ministro de Bolsonaro por improbidade
O caso foi mais um episódio de uma relação cada vez mais azeda entre o novo governo brasileiro e Paris. Ao explicar o motivo pelo qual ele não iria aderir ao Pacto da ONU para a Migração, o presidente eleito usou o exemplo do país europeu para explicar o impacto da entrada de estrangeiros.
"Todo mundo sabe o que está acontecendo com a França. Está simplesmente insuportável viver em alguns locais da França. E a tendência é aumentar a intolerância. Os que foram para lá, o povo francês acolheu da melhor maneira possível. Mas vocês sabem da história dessa gente, né?", disse o presidente eleito.
"Querem fazer valer sua cultura, os seus direitos e os seus privilégios e a França está sofrendo com isso e parte da população, parte das Forças Armadas, parte das instituições começam a reclamar no tocante a isso. Então não queremos sofrer com isso aqui no Brasil, disse.
Postagem do embaixador no Twitter. Em português: "63.880 homicídios no Brasil em 2017, 825 na França. Sem comentários" Crédito: Reprodução
Há poucas semanas, em Buenos Aires, Macron criticou abertamente o governo de Bolsonaro por conta de suas posições sobre mudanças climáticas. O francês ainda deixou claro que, se houver uma retirada do Brasil do Acordo de Paris, não haverá um entendimento entre a UE e o Mercosul no comércio.
> Bolsonaro elogia decisão de Toffoli
Outro francês, o chefe da pasta de economia da União Europeia (EU), Pierre Moscovici, também lançou críticas contra o brasileiro. Bolsonaro é evidentemente um populista de extrema direita, disse o ex-ministro francês em diferentes governos socialistas em declarações à TV do senado francês. Atrás dele, vemos a sombra dos militares que estiveram por um longo tempo no poder no Brasil, constituindo uma ditadura terrível, declarou.

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