Embaixador diz que reformas atrairão empresas japonesas para o Brasil

"Estou convicto de que, se as reformas avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar e aumentar os investimentos", afirmou

Agência Brasil

Publicado em 8 de julho de 2019 às 18:47

 - Atualizado há 6 anos

O Senado Federal realiza sessão especial em comemoração aos 111 anos da imigração japonesa no Brasil. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, disse nesta segunda-feira (8), em Brasília, que a aprovação pelo Congresso Nacional de reformas, como a da Previdência, pode estimular que mais empresas japonesas invistam no Brasil.

“Estou convicto de que, se as reformas avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar e aumentar os investimentos”, afirmou, destacando a cooperação econômica entre os dois países.

A declaração foi feita durante sessão solene no Senado em homenagem aos 111 anos da imigração japonesa no país.

“Terceira maior economia do mundo, o Japão apresenta muitas oportunidades e oferece enorme potencial para as exportações brasileiras. Parceiro mais tradicional do Brasil na Ásia e com quem temos cooperação técnica há 60 anos, o governo brasileiro tem envidado esforços para o início das negociações comerciais Mercosul e Japão, um melhor acesso de produtos de nosso agronegócio, a diversificação de nossas exportações e atração de novos investimentos japoneses” ressaltou a diretora do departamento de Japão e Pacífico do Ministério de Relações Exteriores, Cecília Ishitani.

A sessão - proposta pela senadora Leila Barros (PSB - DF) - lembrou a chegada , em junho de 1908, do navio Kasato Maru, no Porto de Santos (SP), trazendo 781 japoneses para trabalhar nas fazendas do interior paulista.

Hoje, o Brasil abriga a maior comunidade de descendentes nipônicos do mundo, com cerca de 2 milhões de pessoas.

A solenidade teve ainda dança típica japonesa e apresentação de judô.

