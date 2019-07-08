Embaixada de Israel divulga foto que esconde prato de Bolsonaro com borrão

Imagem foi postada pela embaixada Crédito: Reprodução

A embaixada de Israel no Brasil postou em uma rede social uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) almoçando com o embaixador Yossi Shelley neste domingo (7). No entanto, a imagem trazia borrões sobre os pratos, colocados de modo a esconder a comida que foi servida.

A reportagem apurou que durante o almoço foi servido lagostim, alimento proibido pelo judaísmo. Uma passagem em um dos livros da Torá, o livro sagrado do judaísmo, diz que "Podereis comer de tudo o que vive nas águas, seja nos mares ou nos rios, desde que tenha nadadeiras e escamas", o que não é o caso dos frutos do mar.

A postagem gerou centenas de comentários e foi compartilhada nas redes sociais com críticas e piadas pelo fato dos pratos estarem escondidos, e também pela técnica usada para modificar a imagem, que lembra o spray usado no programa Paint. A maioria dos usuários disseram apostar que os borrões escondiam lagostas, um prato geralmente caro.

Bolsonaro busca cultivar a imagem de apreciador de comidas populares. Durante a reunião do G20 em janeiro, na Suíça, ele comeu em um bandejão de supermercado. As fotos desse almoço foram depois divulgadas por sua equipe de comunicação.