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Em vídeo, Lula diz que não tem medo do que está por vir

Ex-presidente gravou locução para filme que conta sua trajetória pessoal e política

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 17:46
Em um vídeo de animação gravado enquanto estava encastelado no Sindicato dos Metalúrgicos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não tem medo do que está por vir. O filme, que dura pouco mais de dois minutos, conta a trajetória de Lula desde que saiu de Pernambuco até chegar à Presidência.
Lula se emociona durante ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na manhã deste sábado Crédito: THIAGO BERNARDES/FRAMEPHOTO/AE
Em locução, ele diz: "Eu já fui preso uma vez, minha vida foi toda revirada, minha família foi perseguida e perdi minha eterna companheira. Eu não tenho medo do que está por vir".
O filme ainda apresenta uma série de imagens históricas, entre elas antigos discursos e fotos de álbum de família. A imagem que se tornou símbolo da campanha de 2002, em que ele aparece sendo acariciado por um garoto, também é usada no material produzido pelo PT.
"Quem me condenou sem provas sabe que sou inocente e que governei com honestidade". Por fim, ele diz que "jamais poderão aprisionar nossos sonhos". 
Ex-presidente Lula é carregado por militantes após discurso em ato em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Agência O Globo

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