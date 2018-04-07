Em vídeo, Lula diz que não tem medo do que está por vir

Em um vídeo de animação gravado enquanto estava encastelado no Sindicato dos Metalúrgicos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não tem medo do que está por vir. O filme, que dura pouco mais de dois minutos, conta a trajetória de Lula desde que saiu de Pernambuco até chegar à Presidência.

Lula se emociona durante ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na manhã deste sábado Crédito: THIAGO BERNARDES/FRAMEPHOTO/AE

Em locução, ele diz: "Eu já fui preso uma vez, minha vida foi toda revirada, minha família foi perseguida e perdi minha eterna companheira. Eu não tenho medo do que está por vir".

O filme ainda apresenta uma série de imagens históricas, entre elas antigos discursos e fotos de álbum de família. A imagem que se tornou símbolo da campanha de 2002, em que ele aparece sendo acariciado por um garoto, também é usada no material produzido pelo PT.

"Quem me condenou sem provas sabe que sou inocente e que governei com honestidade". Por fim, ele diz que "jamais poderão aprisionar nossos sonhos".