Em live, Bolsonaro ataca Ibama, ONGs e ameaça cortar diretoria da Funai

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Eraldo Peres/AP

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais de dentro do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) repetiu críticas da campanha: atacou fiscais do Ibama, ONGs e ameaçou cortar a diretoria da Funai.

Além de Bolsonaro, participaram do vídeo cinco indígenas de etnias diferentes, de diversas origens do país. Eles foram levados ao Planalto por Luiz Antonio Nabhan Garcia, ruralista e Secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura.

"Assim como o povo brasileiro tem que dizer o que eu vou fazer como presidente, o índio tem que dizer o que a Funai vai fazer", disse. "Se não for assim, eu corto toda a diretoria da Funai."

O presidente voltou a defender a exploração mineral em terras indígenas.

"Na [reserva] ianomami, Raposa Serra do Sol [em Roraima], debaixo da terra há bilhões ou trilhões de dólares. Não precisa nem discutir isso ai", disse.

"O garimpo é uma atividade legal também, em alguns locais não é legal, legaliza. Meu pai foi garimpeiro, parte da minha vida garimpei por esporte, não só com bateia, mas como jogo de peneira e sei que essa região é muito rica. Se fala tanto em serra pelada, mas a ianomami é riquíssima. Por isso que tem ONG dizendo que tá defendendo índio lá, se fosse uma terra pobre, não teria ninguém lá, ninguém. Como é rica tá lá esses picaretas internacionais, picaretas dentro do próprio Brasil, picaretas dentro do pobre governo dizendo que protegem vocês", disse, apontando para os indígenas.

No vídeo, os índios defendem o direito de cultivar nas terras e produzirem atividades para geração de riquezas.

Bolsonaro criticou ainda a atuação de fiscais do Ibama, da Funai e de ONGs indigenistas.

"Nossos irmãos, os mais humildes, trabalhando e sendo multados pelo Ibama. Por isso, junto com o [Ricardo] Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, tomamos providências para substituir esse tipo de gente. Esse tipo de gente é brasileiro, não está preocupado com o meio ambiente. A preocupação deles é outra. Inclusive, parte dessa multa vai para ONGs que dizem que é para fiscalizar a questão ambiental. Não é. Nós vamos acabar com esse percentual de multa que vai pra ONGs. ONG, se é não governamental, é fora do Estado, não vai ser conosco e ponto final", disse.

Ainda sobre a atuação de ONGs, sem especificar nenhuma, disse que elas trabalham em interesse próprio e não por indígenas.

O presidente insinua ainda que "estão inventando questões indígenas" para dificultar o linhão de Tucuruí, que ligar Roraima ao sistema nacional de energia.

"Nós queremos, por exemplo, fazer uma linha de transmissão de energia elétrica. Temos problema. Não é com índio. São de péssimos brasileiros que dizem que representam vocês que ficam fazendo com que isso não aconteça", disse.

Bolsonaro disse ainda que ONGs e partidos políticos querem escravizar os índios.