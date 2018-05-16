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Em evento em Nova York, Marun pede coesão entre empresários

Ele destacou propostas aprovadas no país, como a reforma trabalhista e a terceirização, que, segundo ele, reduziram pela metade os encargos trabalhistas

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 19:19
Brasília - O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, falou nesta quarta-feira (16) para empresários em Nova York (EUA) sobre as oportunidades de investimentos no Brasil. Ele destacou propostas aprovadas no país, como a reforma trabalhista e a terceirização, que, segundo ele, reduziram pela metade os encargos trabalhistas.
Para um grupo de cerca de 200 pessoas, entre investidores, banqueiros, analistas de rating e empresários estrangeiros e brasileiros, o ministro apresentou um painel sobre o tema: O novo cenário de crescimento do Brasil. Marun disse que o Brasil precisa avançar nas reformas da Previdência, Tributária e na própria pauta da reforma política.
Somos conscientes de que são reformas imprescindíveis, mas precisamos de envolvimento de todos para isso. O ministro destacou ainda o projeto que prevê a adesão automática de bons consumidores ao Cadastro Positivo e o projeto que regulamenta a duplicata eletrônica.
Na palestra, ele pediu que os empresários se envolvam na política e citou como exemplo o atraso para a votação da reforma da previdência. Se 99% dos empresários são a favor da reforma, porque não conseguimos pressionar a política para aprová-la? questionou.
O ministro também destacou que o estabelecimento de um teto constitucional de gastos será de extrema importância no médio prazo. O presidente da república teve a coragem de colocar na Constituição Federal um limite para seus próprios gastos, destacou.
Marun participou em Nova York da quarta edição do LIDE Brazilian Investment Forum  um grupo de líderes empresariais que tem como objetivo promover relações bilaterais entre empresários e investidores dos Estados Unidos e Brasil. O evento é realizado anualmente em Nova York.

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