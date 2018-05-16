Em evento em Nova York, Marun pede coesão entre empresários

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, falou nesta quarta-feira (16) para empresários em Nova York (EUA) sobre as oportunidades de investimentos no Brasil. Ele destacou propostas aprovadas no país, como a reforma trabalhista e a terceirização, que, segundo ele, reduziram pela metade os encargos trabalhistas.
Para um grupo de cerca de 200 pessoas, entre investidores, banqueiros, analistas de rating e empresários estrangeiros e brasileiros, o ministro apresentou um painel sobre o tema: O novo cenário de crescimento do Brasil. Marun disse que o Brasil precisa avançar nas reformas da Previdência, Tributária e na própria pauta da reforma política.
Somos conscientes de que são reformas imprescindíveis, mas precisamos de envolvimento de todos para isso. O ministro destacou ainda o projeto que prevê a adesão automática de bons consumidores ao Cadastro Positivo e o projeto que regulamenta a duplicata eletrônica.
Na palestra, ele pediu que os empresários se envolvam na política e citou como exemplo o atraso para a votação da reforma da previdência. Se 99% dos empresários são a favor da reforma, porque não conseguimos pressionar a política para aprová-la? questionou.
O ministro também destacou que o estabelecimento de um teto constitucional de gastos será de extrema importância no médio prazo. O presidente da república teve a coragem de colocar na Constituição Federal um limite para seus próprios gastos, destacou.
Marun participou em Nova York da quarta edição do LIDE Brazilian Investment Forum um grupo de líderes empresariais que tem como objetivo promover relações bilaterais entre empresários e investidores dos Estados Unidos e Brasil. O evento é realizado anualmente em Nova York.