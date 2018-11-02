Em crítica a Moro, Dilma publica 'o juiz está nu' e depois apaga

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Após o juiz Sergio Moro aceitar o convite para ser ministro da Justiça do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) publicou uma série de mensagens em sua conta no Twitter criticando a decisão. Ao final, escreveu: "O juiz está nu", em letras maiúsculas. A última mensagem, no entanto, foi apagada minutos depois.

Nas outras publicações, que permanecem no ar, Dilma critica Moro por liberar um aúdio de uma conversa entre ela e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por condenar Lula "sem provas" e por liberar trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci a seis dias do primeiro turno da eleição presidencial.