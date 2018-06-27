Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Selfies no plenário

Em clima de Copa, votação sobre 'postinho' da Assembleia fica pra julho

Sessão durou apenas 53 minutos e muitos deputados aproveitaram o clima de Copa do Mundo para fazer selfies no Plenário com roupas em verde e amarelo.

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 15:37
As deputadas estaduais Cláudia Lemos (PRP), Eliane Dadalto (PTC), Raquel Lessa (PROS), Janete de Sá (PMN) e Luzia Toledo (MDB) posaram no Plenário, no meio da sessão ordinária Crédito: Reprodução/Instagram Raquel Lessa
Com os parlamentares já em clima de Copa do Mundo, vestindo as cores verde-amarelo, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo pediu mais prazo para analisar o projeto que aumenta o número de servidores no postinho da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A sessão durou apenas 53 minutos e muitos parlamentares aproveitaram o dia de jogo da seleção brasileira para fazer selfies no Plenário.
Na sessão desta terça-feira (26), a Assembleia definiu que o projeto para aumentar os quadros do "postinho", de autoria da Mesa Diretora, tramitasse em regime de urgência. O Centro de Saúde e Assistência Social, como é chamado, atende apenas os servidores da Casa, conta com 17 funcionários e os parlamentares querem abrir cinco novas vagas no setor.
No entanto, o relator da proposta, deputado Gildevan Fernandes (PTB) pediu o prazo regimental de três sessões para que pudesse analisar melhor o projeto. Assim, os deputados têm até o dia 9 de julho, quase duas semanas, para colocá-lo em votação.
Os novos servidores vão sair de outros setores da Casa, como os gabinetes da liderança do governo, a presidência e secretarias. São assessores, comissionados, que vão se juntar ao grupo de 16 efetivos e uma estagiária.
ENTENDA
O setor médico do Legislativo disponibiliza dois médicos e três dentistas para atender servidores e filhos e cônjuges dos funcionários. Os servidores que atuam no setor de saúde contam com adicional de insalubridade, que corresponde a 20% do salário-base, o que não ocorre com quem trabalha em funções administrativas da Casa.
Os salários, de acordo com o Portal da Transparência da Casa, variam de R$ 4 mil a R$ 11,9 mil. Isso sem contar as gratificações. A soma dos subsídios e as vantagens gerou um gasto de R$ 2,8 milhões em 2017.
A reportagem tentou ter acesso ao interior do postinho, mas servidores da Casa não autorizaram a entrada. A assessoria de imprensa da presidência da Assembleia foi questionada sobre o impacto que a proposta terá nos gastos do Legislativo e se os cargos a serem direcionados de outros setores para o Centro de Saúde serão extintos. Até a publicação dessa matéria, não houve retorno.
GOVERNO EXTINGUE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E APROVA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO
Três projetos de autoria do Governo do Estado foram aprovados pela Assembleia nesta quarta-feira (27). O primeiro da pauta dizia respeito à extinção de créditos tributários, constantes de autos de infração, notificação de débitos ou decorrentes de denúncias relativas ao ICMS. A proposta visa permitir que os contribuintes com créditos na Fazenda Pública possam utilizá-los em dívidas tributárias com o Estado.
Outra proposta de tema econômico foi a autorização para o Estado contratar uma operação de crédito no valor de US$ 42 milhões, algo em torno de R$ 159 milhões, para modernização da gestão fiscal. O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) foi o único a votar contra as propostas.
É uma ilegalidade a Assembleia votar um projeto de utilização de créditos para sanar dívidas sem saber o impacto que isso poderá causar. O projeto não tem sequer uma estimativa do quanto o Estado poderá perder, reclamou.
HOSPITAIS E CLÍNICAS PRIVADOS DISPENSADOS DE LICENÇA ANUAL
O Governo do Estado também conseguiu a aprovação de uma lei que libera estabelecimentos privados que desenvolvam atividade de saúde ou de interesse à saúde de passaram por licenças ou alvarás sanitários anuais. A proposta é que estas obrigatoriedades possam ter um novo prazo de validade, que será estabelecido por meio de normas.
Parece que não se debate nada. Como que ninguém sequer questiona a obrigatoriedade de hospitais renovarem licenças sanitárias?, questionou Makeski, que também votou contra.
A Assembleia ainda aprovou a concessão de 11 títulos de cidadão Espírito Santense e um projeto que homenageia o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo Agesandro da Costa Pereira, colocando seu nome na Escola Viva de São Pedro.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados