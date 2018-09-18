Eleições 2018

Em busca de eleitor de Bolsonaro, Alckmin promete programa Linha Dura

Campanha do ex-governador de São Paulo e candidato à Presidência reforça discurso da segurança pública
Redação de A Gazeta

18 set 2018 às 17:57

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 17:57

O Candidato Geraldo Alckmin (PSDB) em visita ao Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest
Em busca do eleitorado de Jair Bolsonaro, presidenciável do PSL, a campanha do ex-governador Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à Presidência da República nas eleições 2018, reforçou o discurso da segurança pública e lançou no horário eleitoral um programa chamado Linha Dura, que promete endurecer as leis.
O comercial exibido na tarde desta terça-feira (18) também criticou os governos Dilma Rousseff e Michel Temer, mas poupou Bolsonaro de ataques diretos no bloco de 5 minutos e 32 segundos.
O comercial apresentou um novo jingle que exalta a experiência do tucano e prometeu criar uma força tarefa de elite nos moldes do FBI.
O comando da campanha tucana promoveu mudanças na estratégia de marketing após as mais recentes pesquisas de intenção de voto mostrarem que Alckmin está estagnado, Bolsonaro estabilizado na liderança e Fernando Haddad (PT) em curva ascendente.
Em entrevistas e sabatinas, Alckmin tem feito um apelo pelo voto útil ao pregar que votar em Bolsonaro é passaporte para a volta do PT porque o candidato do PSL perderia para qualquer um no segundo turno.
A campanha de Alckmin está sendo pressionada por aliados e tucanos a focar a estratégia no antipetismo para chegar ao segundo turno.

