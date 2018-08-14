Em artigo no NY Times, Lula critica prisão e ataca Moro

Lula Crédito: Reprodução

Em artigo publicado no espaço de opinião do jornal americano The New York Times nesta terça-feira, 14, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado pela Lava Jato a 12 anos e 1 mês em regime fechado, disse que a extrema direita estaria tentando tirá-lo da disputa das eleições 2018. O ex-presidente ainda ataca o juiz Sérgio Moro e o governo do presidente Michel Temer. Lula está inelegível pelas regras da Lei da Ficha Limpa, que impede condenações em 2ª instância disputarem cargos públicos.

O artigo é publicado um dia antes do encerramento do prazo previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro das candidaturas para as eleições 2018. Por ter sido condenado em Segunda instância por um órgão colegiado da Justiça, o TRF-4, Lula está impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa.

O ex-presidente exaltou programas de seu governo, voltou a dizer que o impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff foi um golpe e que sua condenação foi baseada somente no testemunho de uma pessoa.

Durante o julgamento do ex-presidente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), os desembargadores da 8ª Turma da Corte aceitaram as provas apresentadas contra Lula como documentos sobre a aquisição de apartamento por ele e pela ex-primeira-dama Marisa Letícia (morta em fevereiro de 2016, vítima de um AVC) no então Residencial Mar Cantábrico; documentos da Bancoop  cooperativa ligada ao Sindicado dos Bancários que começou a construir o imóvel; trocas de e-mails de executivos da OAS; e imagens de Lula visitando a unidade.

Ainda no artigo, intitulado Eu quero democracia, não impunidade, Lula faz críticas ao presidente Michel Temer (MDB), à regra do Teto dos Gastos e às mudanças feitas pela Reforma Trabalhista. Ele acusa o juiz Sérgio Moro e os procuradores da força-tarefa da Lava Jato de aliados de forças conservadoras do País que estariam destruindo conquistas de gestões petistas.

Moro tem sido celebrado pela mídia de direita do Brasil. Ele se tornou intocável. Mas a verdadeira questão não é o Sr. Moro; são aqueles que o elevaram a esse status de intocável: elites de direita, neoliberais, que sempre se opuseram à nossa luta por maior justiça social e igualdade no Brasil.