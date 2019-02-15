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Reforma da previdência

Em 2017, Bolsonaro disse que aposentadoria com 65 é "falta de humanidade"

Nesta quinta-feira (14), no entanto, o presidente definiu que a nova reforma previdenciária estabelecerá idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens

Publicado em 

15 fev 2019 às 08:48

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 08:48

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse em 2017 que "aprovar uma reforma [da previdência] com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade".
Nesta quinta-feira (14), no entanto, o presidente definiu que a nova reforma previdenciária estabelecerá idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.
As declarações de 2017 foram dadas em um evento em Teresina (PI) logo após o então presidente Michel Temer (MDB-SP) apresentar o texto da reforma que previa idade mínima de 65 anos para o pedido de aposentadoria.

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