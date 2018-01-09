Eleitores ficam até nove horas em fila para fazer biometria

Caminhada entre final da fila até chegar a Central da Biometria foi de 20 minutos Crédito: Rafael Silva

Antes mesmo do Boulevard Shopping, onde está localizada a Central da Biometria de Vila Velha, fechar as portas na noite da última segunda-feira (9), algumas pessoas já se ajeitavam em busca de um lugar na fila para o dia seguinte.

Há dez dias do encerramento da coleta das digitais, há relatos de pessoas que dormiram na fila para serem atendidas pela manhã. Na segunda-feira (8) teve gente que ficou nove horas na fila.

O Gazeta Online chegou no local às 9h30 desta terça-feira (9). Fizemos um teste e caminhamos do final da fila até o início, quando os eleitores finalmente conseguem entrar na estrutura da Central da Biometria e aguardar sentado para ser chamado. A caminhada entre os corredores, varandas e escadas do shopping durou exatos 20 minutos.

"Sou de Nova Friburgo (RJ), mas meu título é de Vila Velha ainda. Tentei vir antes, mas por conta das festas de fim de ano acabei deixando para o último dia. Viajo amanhã, então tive que encarar a fila hoje. Quando cheguei e vi o tamanho da fila, pedi ao meu namorado para trazer pelo menos uma cadeira e alguns biscoitos. Há quem diga que ontem a espera chegou a quase nove horas", conta a estudante Thaiane Lima Tiburcio.

O operador de supermercado Gedeon Mello de Jesus chegou por volta das 5h da manhã e só foi atendido depois de uma hora e meia do início do atendimento, que começou mais cedo nesta terça-feira, às 9h. O horário foi ampliado devido ao grande fluxo de pessoas, mas, oficialmente, continua entre às 10h e às 18h.

"Quando cheguei tinha umas 150 pessoas já esperando. Quero poder votar e não ter dor de cabeça para tirar outros documentos. Espero que este ano possamos eleger bons representantes", disse Gedeon.

Quem não precisa enfrentar a fila da biometria agora?

Segundo o coordenador da Central da Biometria de Vila Velha, Jean-Marc Boudeau, existem três situações em que eleitores não precisam enfrentar a fila neste momento: pessoas que querem transferir o título de Vila Velha para outras cidades; quem quer transferir de outra cidade para Vila Velha; ou quem vai votar pela primeira vez, que tem até o dia 9 de maio para procurar um cartório eleitoral.

"Aqueles que querem transferir o título de Vila Velha para outros municípios podem ir direto nas zonas eleitorais do município para onde quer votar. Nos demais casos, podem voltar até o dia 9 de maio. Há muitas pessoas que estão na fila, que se adequam a essas situações, e tem um prazo maior para fazer o atendimento", disse.

Fluxo de Vila Velha gera impacto em Vitória

O movimento grande em Vila Velha teve impacto na 52ª Zona Eleitoral, em Jardim Camburi, em Vitória. Tentando fugir da fila, os eleitores que têm o direito de declarar domicílio eleitoral na Capital tentaram transferir o título para Vitória, segundo o TRE.

O órgão disse que a procura pela biometria também tem sido bastante em outros municípios, que ainda não tem o cadastro da digital obrigatório para essas eleições. "Apenas os cidadãos que possuem título registrado em Vila Velha é que precisam regularizar sua situação domiciliar", postou o Tribunal.

O TRE-ES informou que a quantidade de eleitores de Vila Velha que fizeram o recadastramento biométrico, até às 18 horas desta segunda-feira é 329.723, o que representa 69,58% dos eleitores da cidade.

O atendimento acontece de segunda a sábado, de 10h às 18h e o prazo se encerra no próximo dia 19 de janeiro.

SERVIÇO

O que acontece se eu perder a biometria?

O eleitor que não se apresentar terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições. Além disso, não votar nem justificar ausência pode resultar em uma série de restrições, como a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, renovar passaporte e tomar posse em cargo público.

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