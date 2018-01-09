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Vila Velha

Eleitores ficam até nove horas em fila para fazer biometria

Muitos eleitores estão dormindo na fila em busca de atendimento na Central da Biometria de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 15:59

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 15:59

Caminhada entre final da fila até chegar a Central da Biometria foi de 20 minutos Crédito: Rafael Silva
Antes mesmo do Boulevard Shopping, onde está localizada a Central da Biometria de Vila Velha, fechar as portas na noite da última segunda-feira (9), algumas pessoas já se ajeitavam em busca de um lugar na fila para o dia seguinte.
Há dez dias do encerramento da coleta das digitais, há relatos de pessoas que dormiram na fila para serem atendidas pela manhã. Na segunda-feira (8) teve gente que ficou nove horas na fila.
O Gazeta Online chegou no local às 9h30 desta terça-feira (9). Fizemos um teste e caminhamos do final da fila até o início, quando os eleitores finalmente conseguem entrar na estrutura da Central da Biometria e aguardar sentado para ser chamado. A caminhada entre os corredores, varandas e escadas do shopping durou exatos 20 minutos.
"Sou de Nova Friburgo (RJ), mas meu título é de Vila Velha ainda. Tentei vir antes, mas por conta das festas de fim de ano acabei deixando para o último dia. Viajo amanhã, então tive que encarar a fila hoje. Quando cheguei e vi o tamanho da fila, pedi ao meu namorado para trazer pelo menos uma cadeira e alguns biscoitos. Há quem diga que ontem a espera chegou a quase nove horas", conta a estudante Thaiane Lima Tiburcio.
O operador de supermercado Gedeon Mello de Jesus chegou por volta das 5h da manhã e só foi atendido depois de uma hora e meia do início do atendimento, que começou mais cedo nesta terça-feira, às 9h. O horário foi ampliado devido ao grande fluxo de pessoas, mas, oficialmente, continua entre às 10h e às 18h.
"Quando cheguei tinha umas 150 pessoas já esperando. Quero poder votar e não ter dor de cabeça para tirar outros documentos. Espero que este ano possamos eleger bons representantes", disse Gedeon.
Quem não precisa enfrentar a fila da biometria agora?
Segundo o coordenador da Central da Biometria de Vila Velha, Jean-Marc Boudeau, existem três situações em que eleitores não precisam enfrentar a fila neste momento: pessoas que querem transferir o título de Vila Velha para outras cidades; quem quer transferir de outra cidade para Vila Velha; ou quem vai votar pela primeira vez, que tem até o dia 9 de maio para procurar um cartório eleitoral.
"Aqueles que querem transferir o título de Vila Velha para outros municípios podem ir direto nas zonas eleitorais do município para onde quer votar. Nos demais casos, podem voltar até o dia 9 de maio. Há muitas pessoas que estão na fila, que se adequam a essas situações, e tem um prazo maior para fazer o atendimento", disse.
Fluxo de Vila Velha gera impacto em Vitória
O movimento grande em Vila Velha teve impacto na 52ª Zona Eleitoral, em Jardim Camburi, em Vitória. Tentando fugir da fila, os eleitores que têm o direito de declarar domicílio eleitoral na Capital tentaram transferir o título para Vitória, segundo o TRE.
O órgão disse que a procura pela biometria também tem sido bastante em outros municípios, que ainda não tem o cadastro da digital obrigatório para essas eleições. "Apenas os cidadãos que possuem título registrado em Vila Velha é que precisam regularizar sua situação domiciliar", postou o Tribunal.
O TRE-ES informou que a quantidade de eleitores de Vila Velha que fizeram o recadastramento biométrico, até às 18 horas desta segunda-feira é 329.723, o que representa 69,58% dos eleitores da cidade. 
O atendimento acontece de segunda a sábado, de 10h às 18h e o prazo se encerra no próximo dia 19 de janeiro.
SERVIÇO
O que acontece se eu perder a biometria?
O eleitor que não se apresentar terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições. Além disso, não votar nem justificar ausência pode resultar em uma série de restrições, como a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, renovar passaporte e tomar posse em cargo público.
O que levar?
Para se cadastrar, basta procurar as unidades da Justiça Eleitoral portando documento oficial com foto, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente para fazer a biometria.

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