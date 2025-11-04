Home
>
Política
>
Eleitores do ES vão ser notificados pelo celular para coletar biometria

Eleitores do ES vão ser notificados pelo celular para coletar biometria

Mensagem vai chegar por SMS para 15 cidades capixabas, sem links ou pedidos de dados de qualquer tipo, alerta o TRE-ES

Gustavo Domingos

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:35

Registro de biometria para votar em urna eletrônica
Os eleitores que receberem o SMS têm até dia 30 de dezembro para fazer a biometria Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil

Eleitores de 15 cidades do Espírito Santo que não fizeram a biometria vão receber um alerta por SMS para que cadastrem a digital. O aviso já começou a ser enviado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), e o prazo para a coleta vai até 30 de dezembro deste ano. 

Recomendado para você

Mensagem vai chegar por SMS para 15 cidades capixabas, sem links ou pedidos de dados de qualquer tipo, alerta o TRE-ES

Eleitores do ES vão ser notificados pelo celular para coletar biometria

O senador capixaba só deve retornar ao Congresso Nacional no final do mês e, durante esse período, o suplente Eduardo Girão vai participar dos trabalhos da comissão

De licença médica, Magno Malta será substituído na CPI do Crime Organizado

Para o senador do Espírito Santo, sua eleição como presidente da comissão reforça a importância de o debate sobre segurança pública acontecer fora do campo do conservadorismo

'Segurança não é pauta exclusiva da direita', diz Contarato sobre presidir CPI

A ação foca nos eleitores dos seguintes municípios: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Guaçuí, Iconha, Jaguaré, Montanha, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, São Gabriel da Palha e Venda Nova do imigrante.

O TRE-ES faz um alerta para que as pessoas não caiam em golpe: a mensagem que chega pelo celular não tem links nem pede dados ou qualquer tipo de pagamento. 

No número informado em seu cadastro, o eleitor receberá a seguinte mensagem:

"TRE-ES: [NOME DO ELEITOR], voce ainda nao fez sua biometria. Compareca ao Cartorio Eleitoral ou agende no site do TRE-ES".

A Justiça Eleitoral orienta que, quem for notificado, vá o quanto antes ao cartório eleitoral para evitar filas e demora no atendimento. O cadastro eleitoral permanecerá aberto para alterações até 30 de dezembro de 2025. 

Além do Título de Eleitor, é preciso levar documento de identificação, comprovante de residência e CPF. 

Em casos de dúvidas, a instituição orienta que os eleitores entrem em contato com a zona eleitoral responsável. Os contatos das zonas eleitorais podem ser consultados no site do TRE-ES.

Este texto foi escrito por Gustavo Domingos, aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Gisele Arantes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Justiça Eleitoral

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais