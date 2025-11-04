Justiça Eleitoral

Eleitores do ES vão ser notificados pelo celular para coletar biometria

Mensagem vai chegar por SMS para 15 cidades capixabas, sem links ou pedidos de dados de qualquer tipo, alerta o TRE-ES

Gustavo Domingos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:35

Os eleitores que receberem o SMS têm até dia 30 de dezembro para fazer a biometria Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil

Eleitores de 15 cidades do Espírito Santo que não fizeram a biometria vão receber um alerta por SMS para que cadastrem a digital. O aviso já começou a ser enviado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), e o prazo para a coleta vai até 30 de dezembro deste ano.

A ação foca nos eleitores dos seguintes municípios: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Ecoporanga, Guaçuí, Iconha, Jaguaré, Montanha, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, São Gabriel da Palha e Venda Nova do imigrante.

O TRE-ES faz um alerta para que as pessoas não caiam em golpe: a mensagem que chega pelo celular não tem links nem pede dados ou qualquer tipo de pagamento.

No número informado em seu cadastro, o eleitor receberá a seguinte mensagem:

"TRE-ES: [NOME DO ELEITOR], voce ainda nao fez sua biometria. Compareca ao Cartorio Eleitoral ou agende no site do TRE-ES".

A Justiça Eleitoral orienta que, quem for notificado, vá o quanto antes ao cartório eleitoral para evitar filas e demora no atendimento. O cadastro eleitoral permanecerá aberto para alterações até 30 de dezembro de 2025.

Além do Título de Eleitor, é preciso levar documento de identificação, comprovante de residência e CPF.

Em casos de dúvidas, a instituição orienta que os eleitores entrem em contato com a zona eleitoral responsável. Os contatos das zonas eleitorais podem ser consultados no site do TRE-ES.

Este texto foi escrito por Gustavo Domingos, aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Gisele Arantes.

