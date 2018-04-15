Eleitores com ensino superior divididos entre Hartung e Casagrande

Casagrande e Hartung Crédito: Arquivo/AG

Os dois principais pré-candidatos na disputa ao governo do Estado, o atual governador Paulo Hartung (PMDB) e o ex-governador Renato Casagrande (PSB), têm desempenhos eleitorais diferentes entre eleitores com diferentes níveis de escolaridade. O socialista tem vantagem entre aqueles com ensino médio e superior. Já o peemedebista é preferido por quem tem menor nível de educação formal.

É o que mostra a primeira pesquisa eleitoral encomendada pela Rede Gazeta ao Instituto Futura . No levantamento, 42,6% das intenções estimuladas de voto em Hartung vêm de eleitores com ensino fundamental. Nesse segmento, ele tem seu melhor desempenho e supera Casagrande. O socialista aparece com 30,9% das intenções de voto dos eleitores com ensino fundamental.

Nos outros dois segmentos, Casagrande aparece em vantagem com relação a Hartung. Entre os eleitores com ensino médio, 39,8% dizem preferir o socialista e 32,9% manifestam preferência pelo peemedebista, no cenário estimulado. Nesse nível de escolaridade Casagrande tem seu melhor desempenho.

Entre os eleitores com ensino superior, Casagrande tem 39,4% da preferência, contra 33,1% para Paulo Hartung.

O principal cenário da disputa ao governo do Espírito Santo testado pelo Instituto Futura inclui, ainda, a senadora Rose de Freitas (Podemos) e o advogado André Moreira (PSOL). O melhor desempenho dela é entre o público com ensino fundamental, com 8% da preferência. A senadora é a preferida de 5,6% dos eleitores com ensino superior e de 7,2% do grupo com ensino médio.

Já o pré-candidato André Moreira foi melhor entre o público com escolaridade de nível médio. Nesse segmento, registou 3% da preferência. Entre eleitores com nível superior, foi lembrado por 1,4% deles. Entre os com ensino fundamental, 1,9%.

POBRES E RICOS

A pesquisa do Instituto Futura também mostrou a preferência dos pré-candidatos conforme a classe social dos eleitores. Hartung e Casagrande têm desempenhos parecidos na camada A/B, com ligeira vantagem para o atual governador. Hartung aparece como o preferido de 37,9% dos mais ricos. Casagrande, de 34,7%.

A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na classe C, a diferença entre ambos é mais visível. Desse grupo, 41,8% declaram intenção de voto em Casagrande, no cenário estimulado. Hartung é a opção de 32,5% dessa classe social.

Nas classes D/E, Hartung aparece com vantagem. Ele é preferido por 39,1% dos entrevistados mais pobres, enquanto Casagrande é opção de 33,6%.

O melhor desempenho do pré-candidato André Moreira é na classe A/B, com 3,2%. O de Rose na D/E, com 7,6%.

O maior montante de indecisos está na classe D/E, com 7,1%.