Eleições 2018: Hartung e Casagrande empatados para o governo

A primeira pesquisa eleitoral após o fim do período da janela partidária aponta o governador Paulo Hartung (PMDB) e o ex-governador Renato Casagrande (PSB) tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Estado.

Se as eleições fossem hoje, Hartung teria 36,9% das intenções de voto, enquanto Casagrande alcançaria 36,1%. É o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto Futura a pedido da Rede Gazeta. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Crédito: Ed. Arte / A Gazeta

Em terceiro lugar na disputa pelo Palácio Anchieta aparece a senadora Rose de Freitas (Podemos), com 7,2%, seguida pelo advogado André Moreira (PSOL), que tem 2,3% das intenções de voto.

Veja outros cenários no fim da reportagem

Os eleitores que responderam que não escolheriam nenhum desses candidatos, votariam branco ou nulo somaram 11,3%, enquanto os que afirmaram estar indecisos foram 6,3%. O resultado se refere a um dos cenários estimulados da pesquisa, em que os nomes dos possíveis candidatos são informados aos entrevistados.

A Futura também testou dois possíveis cenários sem Paulo Hartung. Até o momento, ele foi o único desses quatro nomes citados que ainda não se declarou oficialmente como pré-candidato.

Se em vez dele, o candidato fosse o vice-governador César Colnago (PSDB) ou o ex-secretário estadual de Segurança Pública André Garcia (PMDB), eles teriam, respectivamente, 5,5% e 4,1%. Em ambos os casos, Casagrande, por sua vez, teria uma ampla vantagem, na casa dos 54%.

Na pesquisa espontânea, Hartung e Casagrande também foram lembrados por um percentual semelhante de eleitores. O governador foi mencionado por 16,4% das pessoas abordadas, enquanto o socialista foi lembrado por 15,4%.

A senadora Rose obteve 1,4% das intenções, e Colnago 0,1%. Nesse recorte, chama a atenção o percentual de pessoas que se dizem indecisas: 57%. Brancos e nulos seriam 7,5%.

Rejeição

Os entrevistadores também perguntaram em quem os eleitores não votariam em hipótese alguma. Paulo Hartung e Rose tiveram um resultado próximo. Ele foi citado por 22,8% dos entrevistados, e ela, por 22,3%. André Moreira teve 12,6% de rejeição, também próximo do resultado de César Colnago, que foi 12,4%. André Garcia teve 11,5% e Casagrande, 9,5%.

Pesquisa

O Instituto Futura realizou 800 entrevistas em 20 municípios do Espírito Santo, entre os dias 10 e 12 de abril de 2018. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número ES-04600/2018.

Análise

José Luiz Orrico, diretor do Instituto Futura