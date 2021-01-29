Eleição da Mesa na Assembleia do ES terá votação presencial e remota

Sessões híbridas na Assembleia Legislativa: modelo com participação presencial ou virtual foi adotado em setembro Crédito: Tati Beling

A eleição que vai definir o novo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo , na próxima segunda-feira (1º), vai ter votação tanto no modelo presencial, para os deputados que estiverem no plenário, como por videoconferência, para aqueles que vão acompanhar de maneira remota. A atual Mesa Diretora publicou um ato nesta sexta-feira (29) definindo o rito.

A escolha dos próximos parlamentares para comandar a Casa até 31 de janeiro de 2023 será por voto nominal e aberto, com votação registrada no painel eletrônico, diferentemente do modelo adotado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado , em que o pleito é com voto secreto. No Senado, a votação vai contar com cédulas de papel, enquanto entre os deputados federais a escolha é via urna eletrônica.

Como a sessão será híbrida – presencial e virtual – fica a critério dos parlamentares a forma de participação. O link para entrar na sala virtual já foi enviado para todos os deputados estaduais. O modelo híbrido está sendo usado no Legislativo desde setembro. Nas últimas sessões, ainda em 2020, alguns deputados, principalmente aqueles que estão no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus , ainda optavam por trabalhar remotamente. Esta será a primeira sessão do ano e terá início às 15h.

A votação é realizada em bloco. Os parlamentares escolhem uma chapa que, além do presidente, também estabelece os outros componentes da Mesa: os 1º e 2º secretários; os 1º e 2º vice-presidentes e os 3º e 4º secretários. Também constam na lista da chapa os presidentes das comissões que integram o Legislativo Estadual.

Os cargos com maior importância, depois do presidente, são os de 1º e 2º secretários. Isso porque Erick Musso já se comprometeu a colocar em votação a revogação dos "superpoderes" do presidente, que, atualmente, pode assinar atos administrativos e políticos sem o aval de outros membros da Mesa.

Caso a resolução seja revogada – isso depende de votação em plenário – o presidente vai precisar ao menos da assinatura do 1º ou do 2º secretário para que suas medidas entrem em vigor. Como dois deputados governistas foram escolhidos para a função – Dary e Quintino –, os principais os atos da Casa devem passar por aliados de Casagrande

Erick tem, até o momento, 26 assinaturas de apoio à recondução à frente da Casa, entre os 30 parlamentares estaduais. E não tem adversários na disputa. Assim, ele deve dar início ao terceiro mandato consecutivo como presidente na própria segunda-feira (1º).