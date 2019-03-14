Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anos de convivência

Ele tem meu carinho e amizade, diz Bebianno sobre presidente

Demitido do governo após embate com um dos filhos de Bolsonaro, ex-ministro avalia voltar a atuar como advogado

Publicado em 

14 mar 2019 às 12:50

Publicado em 14 de Março de 2019 às 12:50

Gustavo Bebianno e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
De volta a Brasília, onde prepara sua mudança para o Rio de Janeiro, o ex-ministro da Secretaria da Presidência Gustavo Bebianno disse nesta quarta-feira (13), que o presidente Jair Bolsonaro “está sob forte pressão emocional desde a facada que recebeu”. “Sofreu muito durante toda a campanha e, agora, enfrenta toda a pressão inerente ao cargo.”
Evitando holofotes desde sua saída do governo, Bebianno falou ao Estado que ainda mantém “carinho e lealdade” pelo presidente, com quem conviveu nos últimos dois anos. “Minha amizade e respeito por ele continuam os mesmos. Ele tem o meu carinho e lealdade.” O ex-ministro considerou ainda como “grande equívoco” o episódio que levou a sua queda em 19 de fevereiro. “Tudo o que aconteceu no meu episódio foi um grande equívoco. Mas o tempo é o senhor da razão”, disse.
Bebianno deixou o governo após perder uma queda de braço com o vereador fluminense Carlos Bolsonaro (PSC), filho do presidente, que culminou no vazamento de áudios enviados pelo WhatsApp. O ex-ministro também se viu envolvido em acusações de supostas irregularidades nas campanhas eleitorais do PSL, partido que presidiu em 2018. Em seu lugar no ministério, assumiu o então secretário executivo, general Floriano Peixoto.
Na conversa com o Estado, Bebianno não quis comentar seus planos futuros. Aliados dele dizem que o retorno ao Rio pode não ser definitivo.
Advogado, Bebianno foi sondado por escritórios de advocacias em Brasília. Porém, para voltar a advogar, terá de esperar vencer o período de quarentena aplicado pela Comissão de Ética Pública da Presidência. Por ter tido acesso a informações privilegiadas, ele tem que ficar seis meses longe da iniciativa privada, recebendo salário de ministro de Estado.
Antes de participar da campanha de Bolsonaro, Bebianno trabalhou em um dos maiores escritórios de advocacia do País, com sede no Rio de Janeiro.
Outros ministros endossam o discurso de que Bolsonaro vive pressão emocional após o atentado. De forma reservada, um interlocutor do presidente diz que a interferência familiar tem influenciado também nas redes sociais de Bolsonaro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carlos Bolsonaro Gustavo Bebianno Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'
Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados