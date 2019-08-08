Home
Eike Batista é preso em desdobramento da Lava Jato

Agentes realizam ainda buscas nos endereços de Orlin e Thor, filhos do empresário

Agência Brasil

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 10:48

 - Atualizado há 6 anos

O empresário Eike Batista Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Agentes da Polícia Federal cumprem hoje (8) mandado de prisão do empresário Eike Batista. A ação é parte da Operação Segredo de Midas, deflagrada na manhã de hoje (8), como desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. O pedido de prisão foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal.

Condenado a 30 anos por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, o empresário foi preso em janeiro de 2017. Três meses depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que Eike cumprisse a pena em casa.

Na operação de hoje, a Polícia Federal também cumpre mandado de prisão contra outra pessoa ligada a Eike, além de quatro mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, o objetivo é buscar provas sobre manipulação de capitais e lavagem de dinheiro.

