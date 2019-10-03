Detector de metais

Efeito Janot: presidente eleito do TJES quer aumentar segurança

"Todo mundo passa ao entrar no tribunal por uma revista que, logo de início, foi muito criticada. Mas hoje até a OAB está batendo palmas", afirma o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 19:36 - Atualizado há 6 anos

Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa Crédito: Divulgação/TJES

Depois do episódio narrado pelo ex-procurador-geral de Justiça Rodrigo Janot a respeito do dia em que entrou armado no Supremo Tribunal Federal (STF) preparado para matar o ministro Gilmar Mendes, a discussão sobre segurança nas Cortes do país ganhou novos contornos.

E não passa ao largo no Espírito Santo. O Tribunal de Justiça (TJES) elegeu, nesta quinta-feira (03), um novo presidente, o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, que falou à reportagem de A Gazeta sobre o tema: "Temos que melhorar mais ainda essa situação (a segurança)".

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade buscando que o Supremo determine que promotores de Justiça, procuradores da República, juízes, advogados e servidores do Judiciário também passem por aparelho detector de metais no acesso às dependências de tribunais e fóruns.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator da ação, que terá rito de urgência, determinou, de acordo com o site Jota, que sejam colhidas informações sobre o tema em todos os tribunais.

"(É uma) Questão séria e as presidências anteriores do nosso tribunal já tomaram algumas precauções. Por exemplo: agora, todo mundo passa ao entrar no tribunal por uma revista que, logo de início, foi muito criticada. Mas hoje até a OAB está batendo palmas porque depois desse episódio do Janot tudo ficou mais claro da necessidade de mantermos uma vigilância maior" Ronaldo Gonçalves de Sousa Desembargador eleito presidente do TJES

"E eu pretendo dar continuidade a isso principalmente agora sabendo que o ministro do Supremo está sabendo da necessidade de melhorar a situação para com a magistratura como um todo, até porque nosso tribunal pode receber ministros aqui, do Supremo, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), recebemos a todo momento, portanto a preocupação é grande e temos que melhorar mais ainda essa situação", avalia.

De acordo com o presidente eleito, somente os próprios desembargadores não passam pelo detector de metais do TJES. Ronaldo Gonçalves de Sousa toma posse no dia 12 de dezembro.

O STF proíbe a entrada de pessoas portando qualquer tipo de arma, mas autoridades, como parlamentares, governadores e o procurador-geral da República, não passam por detectores de metais.

No TJ, algumas autoridades também acabam escapando ao controle, como uma deferência ao cargo que ocupam.

Quando entrou no STF decidido a matar Gilmar Mendes, intento do qual recuou em seguida, Janot ainda era o procurador-geral da República, chefe do Ministério Público Federal.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta