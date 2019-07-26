Filho do presidente

Eduardo facilitará acesso do Brasil ao governo americano, diz secretário

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou que o Brasil enviou ao governo dos Estados Unidos um "agrément" (pedido diplomático) para que o filho do presidente Jair Bolsonaro seja nomeado

Publicado em 26 de julho de 2019 às 22:05 - Atualizado há 6 anos

Eduardo Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, defendeu a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à cadeira de embaixador do Brasil em Washington, agora oficializada.

Nesta sexta-feira, 26, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou que o Brasil enviou ao governo dos Estados Unidos um "agrément" (pedido diplomático) para que o filho do presidente Jair Bolsonaro seja nomeado.

"Pelo networking (rede de relacionamento) que ele tem, vai facilitar muito o acesso (do Brasil) ao governo americano", disse Troyjo após participar de evento em comemoração aos 45 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), no Rio.

"Ele é o deputado federal mais votado do Brasil, tem características de vigor, de energia, de perspicácia e de networking que podem facilitar muito os interesses nacionais. E nós vamos trabalhar para que ele seja o melhor embaixador que o Brasil já teve nos Estados Unidos", afirmou o secretário ao ser questionado se a indicação de Eduardo configura nepotismo.

