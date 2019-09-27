Home
Eduardo Bolsonaro faz gesto de arma em frente a monumento pela paz em NY

Escultura é homenagem a John Lennon, assassinado com tiros

Folha Press

Publicado em 27 de setembro de 2019 às 14:33

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), indicado para a embaixada do Brasil nos EUA, postou na quinta-feira (26) uma foto em seu Twitter fazendo o gesto da "arminha" em frente a um monumento pela paz que fica na sede da ONU, em Nova York.

A escultura do sueco Carl Fredrik Reuterswärd -um revólver cujo cano termina amarrado em um nó- foi feita após o assassinato de John Lennon, morto a tiros em 8 de dezembro de 1980, como uma homenagem ao músico.

A obra, um dos mais conhecidos monumentos ao desarmamento no mundo, encontra-se na ONU desde 1988. O artista faleceu em 2016.

Eduardo estava nos EUA acompanhando a comitiva presidencial que participava da Assembleia Geral da ONU.

