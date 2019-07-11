Home
Eduardo Bolsonaro comemora aniversário caricatura com Trump

A festa na Câmara dos deputados também contou com bexigas dos Minions

Agência Folha Press

Publicado em 11 de julho de 2019 às 20:29

O deputado estadual Eduardo Bolsonaro comemora o aniversário de 35 anos Crédito: Reprodução | Instagram

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), 35, comemorou o aniversário na Câmara, em Brasília, com direito a bolo, docinhos bexigas e a presença da mulher, Heloísa Wolf.

"Agradeço a todos que me parabenizaram pelo meu aniversário hoje. Tive um tempinho para cantar um parabéns no gabinete agora pouco, mas a realidade me chamou rápida e novamente: votação nominal", afirmou ele, sobre a votação da Reforma da Previdência, que estava em andamento. 

O mais curioso da festa é que as bexigas são do tema Minions, desenho derivado do filme "Meu Malvado Favorito". Durante a eleição, os seguidores mais fanáticos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) foram apelidados de "bolsominions", em referência ao desenho.

> Deputado do ES propõe fim de aposentadoria especial para parlamentares

Nas fotos divulgadas nas redes sociais, o terceiro filho de Bolsonaro ainda mostrou uma caricatura que ganhou de presente. Nela, ele aparece ao lado do presidente Donald Trump e de seu pai. O desenho faz referência ao encontro dos dois com o americano. 

