Eduardo Bolsonaro: Aval dos EUA para a indicação é motivo de orgulho

Eduardo Bolsonaro, deputado (PSL) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

"Recebi com grande alegria a notícia da concessão, pelo governo norte-americano, do agrément para minha designação como Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América", disse Eduardo, em nota.

Na linguagem diplomática, agrément é como é chamada a consulta que o governo do Brasil fez aos EUA sobre se haveria algum obstáculo à designação do embaixador para o posto.

"O sinal verde dos Estados Unidos da América, portanto, é motivo de orgulho para mim, ao confirmar o apoio e a confiança já expressas de viva voz pelo Presidente Donald Trump na minha capacidade de ser um representante do Brasil à altura do desafio de construir uma nova relação bilateral. Um sentido verdadeiramente estratégico, para assim aprofundar a cooperação e promover a segurança, a prosperidade e o bem-estar de brasileiros e norte-americanos", acrescentou o parlamentar.

Na semana passada, o presidente americano elogiou a indicação de Eduardo como embaixador em Washington e disse que não considerava o movimento nepotismo, como alegam opositores de

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A nota foi publicada pouco depois de Eduardo se reunir com o ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo, no Palácio do Itamaraty em Brasília

Filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo precisa ainda ser formalmente indicado pelo mandatário e confirmado pelo Senado para poder assumir a chefia da missão diplomática em Washington.

Itamaraty encaminhou a consulta formal ao Departamento de Estado dos EUA no final de julho. O retorno positivo foi encaminhado ao Brasil após cerca de duas semanas - um tempo considerado curto para os padrões do governo americano.

O agrément tradicionalmente é tratado de maneira sigilosa, para evitar constrangimentos caso o escolhido não agrade o país que vai recebê-lo.

Bolsonaro, no entanto, quebrou o protocolo ao comentar publicamente a intenção de designar Eduardo para a embaixada nos EUA antes mesmo de enviar a consulta à administração de Donald Trump.

Nesta sexta-feira (09), Eduardo Bolsonaro ressaltou ainda que caberá ao Senado dar a "palavra final" sobre a indicação.

"Meu sentimento, além de alegria e orgulho, é também de humildade. Caberá ao Senado Federal dar a palavra final e, se meu nome for aprovado, haverá um intenso e árduo trabalho a ser realizado. Tenho consciência de que meu êxito dependerá, sobretudo, da colaboração e do diálogo estreito com o legislativo, os diversos ministérios e as forças vivas da sociedade, notoriamente a comunidade brasileira nos Estados Unidos da América", concluiu o parlamentar na nota.

Para ser confirmado embaixador, Eduardo precisa passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores e por duas votações, uma no colegiado (de caráter consultivo) e outra no plenário.

Os articuladores da indicação do filho do presidente consideram que a tramitação no Senado não será fácil - tradicionalmente os senadores não criam obstáculos em votações dos chefes de missão diplomática, mas isso não deve se repetir no caso de Eduardo.