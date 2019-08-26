Home
>
Política
>
Eder Pontes amplia rigor para pagamento de diárias no MPES

Eder Pontes amplia rigor para pagamento de diárias no MPES

Procurador-geral de Justiça publicou portaria nesta segunda-feira (26). Quando viajam a trabalho para fora do Estado, promotores contam com diária de R$ 950

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 20:49

 - Atualizado há 6 anos

Sede do Ministério Público Estadual, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, publicou portaria nesta segunda-feira (26) estabelecendo regras mais minuciosas para liberação de diárias a promotores, procuradores e servidores do Ministério Público Estadual (MPES).

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

A partir de agora, os requerimentos de diárias deverão conter documentos "diretamente relacionados ao objeto do pedido" e o local de atuação do servidor. A chefia imediata do membro da instituição, além de aprovar o deslocamento, deverá assinar o pedido eletronicamente ou por despacho.

> Casagrande veta 13º do auxílio-alimentação e sanciona 307 cargos do MPES

A análise da consistência da papelada foi delegada à Comissão Financeira do MPES. Antes, não havia um núcleo especificado. Prestações de contas não entregues ou mesmo incompletas serão comunicados ao procurador-geral de Justiça "para adoção de providências".

As diárias para dentro ou fora do Estado seguem limitadas ao período de cinco dias. Tanto as concessões excepcionais, por tempo maior que o limite, quanto a prorrogação desse prazo devem ser autorizadas pelo procurador-geral ou por alguém delegado por ele.

> Para chefe do MPES, reportagem usou Lei de Acesso como "armadilha"

A diária de um procurador de Justiça, em atividade fora do Estado, é de R$ 1000. Dentro, R$ 500. Para promotores são pagos R$ 950, quando o compromisso é fora, e R$ 475, quando é no Espírito Santo. Os valores desembolsados para servidores são R$ 550 e R$ 275.

Outra mudança publicada nesta segunda diz respeito às viagens em grupo. Antes, quando um servidor viajava com um promotor ou procurador, tinha o direito de receber valor equivalente a 80% da diária do membro. O artigo que permitia essa concessão foi revogado.

> Veja como é o pagamento de auxílio-alimentação nos Poderes e instituições do Estado

Não há pagamentos de diárias em deslocamentos entre os sete municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, nem quando a viagem é feita para comparecimento em treinamentos do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), do próprio MPES.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais