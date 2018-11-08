Economista: decisão de reajuste a ministros é 'inoportuna e injusta'

Para o economista, a medida não só desencadeará mais despesas para os cofres públicos no momento em que o país gasta mais do que arrecada, como também não reflete a realidade enfrentada pela maioria dos brasileiros. Confira a análise:

"A meu ver trata-se de um ato de irresponsabilidade fiscal em um país que tem um déficit de R$ 139 bilhões estimado para o ano que vem. Isso não só impacta imediatamente no aumento das despesas em Brasília, como também nos Estados e pode desencadear aumentos em outros Poderes para além do Judiciário. Se está havendo aumento para os ministros do Supremo, que é o teto das despesas com pessoal da União, poderão os deputados e senadores pleitearem pela equiparação. Mas além de inoportuna, acho a medida injusta, pois enquanto essa recomposição salarial acontece para um segmento de servidores públicos que já recebem mais benefícios e têm estabilidade na carreira, a maioria dos trabalhadores brasileiros da iniciativa privada vem abrindo mão dos salários que antes recebiam para conseguir manter seus empregos."