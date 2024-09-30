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Eleições 2024

e-Título: confira como baixar o aplicativo para usar no dia da votação

Versão digital do título de eleitor começou a ser utilizada em 2018 e ganhou importância durante a pandemia; nele, é possível verificar os dados cadastrados na Justiça Eleitoral
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

30 set 2024 às 14:29

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 14:29

No dia 6 de outubro, milhões de eleitores vão sair de suas casas para escolher os próximos prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros. Apesar de não ser obrigatório estar com o título de eleitor em mãos no dia da votação, é importante consultá-lo para verificar a zona eleitoral onde você votará, por exemplo.
Alguns preferem a versão física do documento, mas, a partir de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou a versão digital do título de eleitor: o e-Título. Trata-se de um aplicativo de celular que serve como identificação no dia da eleição e contém todos os dados cadastrados na Justiça Eleitoral, como situação cadastral, zona eleitoral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais.
Por conta da pandemia da Covid-19, o e-Título ganhou muita importância, pois naquele momento era fundamental prevenir o contágio da doença através do distanciamento social.
Ele está disponível gratuitamente em todas as lojas virtuais e é muito simples de ser acessado. Confira abaixo o passo a passo:

1. Encontrando o app nas lojas virtuais

Para baixar o aplicativo, basta procurar por “e-Título” nas lojas virtuais, tanto no Android como no iOS (Play Store e Apple Store, respectivamente). Depois, basta clicar no ícone azul e amarelo e apertar em “baixar”.
e-Título: confira como baixar o aplicativo para usar no dia da votação
Print da página de instalação do e-Título em um celular Android Crédito: Reprodução/PlayStore

2. Acessando o aplicativo

Ao clicar no aplicativo baixado, a plataforma vai exigir os seguintes dados para entrar no e-Título: nome, data de nascimento, nome da mãe e do pai e um documento de identificação, que pode ser o número do título físico ou o CPF.
Tela de informações necessárias para acessar o e-Título
Tela de informações necessárias para acessar o e-Título Crédito: Reprodução/e-Título
Depois, o aplicativo vai pedir que você crie uma senha de seis dígitos que será digitada toda vez que entrar no e-Título. É possível também vincular essa senha à digital ou ao reconhecimento facial existente em alguns aparelhos celulares.

3. Utilizando o aplicativo

Após seguir os dois primeiros passos você terá pleno acesso ao aplicativo, onde vai poder conferir as suas principais informações eleitorais. Caso tenha cadastrado a sua biometria, apresentar apenas a versão digital do título de eleitor será suficiente. Caso contrário, será necessário apresentar também um documento com foto.
Ilustração de como o e-título mostra as informações do eleitor
Ilustração de como o e-título mostra as informações do eleitor Crédito: Reprodução/TSE

Justificando ausência e emitindo certidões

Para justificar o seu voto no aplicativo do e-Título, basta clicar em “Mais opções” no canto inferior direito, e clicar em “Justificativa de ausência”. Também é possível verificar os endereços disponíveis, se preferir justificar presencialmente, clicando em “Justificativa presencial”.
Print e-Título
Print do e-Título Crédito: Reprodução/e-Título
Só será possível justificar o voto no aplicativo no dia e nos horários de votação, ou seja, 6 de outubro de 8h às 17h. A plataforma utilizará a localização do celular para verificar se, de fato, você está fora do seu domicílio eleitoral.
Justificativas por outras razões, como saúde, serão feitas em outro dia. O eleitor que faltar à votação terá 60 dias, contados a partir do dia do turno em que se ausentar.
A emissão de certidões também fica na aba “Mais opções” e estão disponíveis nas abas “Quitação eleitoral” e “Nada consta criminal eleitoral”.

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