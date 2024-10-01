É possível baixar o título de eleitor pela internet; veja como fazer

Quem não tem o título de eleitor físico pode baixá-lo pela internet

A via para impressão estará pronta. No canto superior direito da tela, clique no ícone com uma seta para baixar, imprimir ou compartilhar o arquivo em PDF.

O documento baixado pela internet pode ter a sua autenticidade atestada por meio de um QR code presente no título ou pelo código de validação. A verificação pode ser feita pelo e-Título, clicando no menu superior esquerdo e acessando a aba “Verifique um documento emitido pelo Justiça Eleitoral”.