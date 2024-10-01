O principal documento eleitoral brasileiro é o título de eleitor. Com ele, você está apto a participar das eleições, seja votando ou sendo votado. No entanto, a posse dele no dia da votação, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é obrigatória.
Através do título de eleitor é possível conferir qual é seção eleitoral e o local de votação. No entanto, nem todos possuem o documento físico, apenas na sua versão digital no aplicativo e-Título. Mas você sabia que é possível baixá-lo pela internet?
Veja como baixar o título de eleitor
Pelo e-Título
- Abra o e-Título e clique em “Mais opções”, no canto inferior direito da tela;
- Vá até o menu “Outras opções” e clique em “Imprimir título eleitoral”;
- A via para impressão estará pronta. No canto superior direito da tela, clique no ícone com uma seta para baixar, imprimir ou compartilhar o arquivo em PDF.
Pelo portal do TSE
- Acesse o Portal do TSE e clique em “Autoatendimento Eleitoral”, na aba “Serviços”, disponível no canto superior direito da tela;
- Em seguida, clique em “Título eleitoral” e “Imprima seu título eleitoral”;
- Insira os dados e clique em “Entrar”;
- O título de eleitor aparecerá para impressão ou download.
O documento baixado pela internet pode ter a sua autenticidade atestada por meio de um QR code presente no título ou pelo código de validação. A verificação pode ser feita pelo e-Título, clicando no menu superior esquerdo e acessando a aba “Verifique um documento emitido pelo Justiça Eleitoral”.
É possível baixar o título de eleitor pela internet; veja como fazer
Também pode ser feita no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acessando a página, clicando em “Serviços” e depois em “Validar documentos”.