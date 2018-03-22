Durante julgamento, Lula faz comício improvisado no interior do RS

Lula subiu em um carro de som e discursou por 25 minutos para um grupo pequeno de pessoas Crédito: Divulgação | Instituto Lula

No momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento do seu pedido de habeas corpus preventivo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, na tarde desta quinta-feira (22), um comício improvisado em Panambi, município de cerca de 40 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. A parada na cidade não estava previsto no roteiro original da caravana que o petista faz pelos estados da região Sul do país.

Ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, Lula subiu em um carro de som e discursou por 25 minutos para um grupo pequeno de pessoas. O ex-presidente não falou sobre o julgamento. Ele voltou a dizer que as ivestigações do Ministério Público Federal (MPF) são mentirosas.

"Eles sabem que nós vamos voltar e querem destruir antes de a gente chegar no governo", afirmou.