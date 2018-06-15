Dois pontos de vista sobre a proibição das conduções coercitivas

Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF), por 6 votos a 5, proibiu nesta quinta-feira as conduções coercitivas ao entender que a medida, popular na Operação Lava Jato, viola direitos dos investigados.

Desde dezembro de 2017, o uso de conduções coercitivas estava suspenso por decisão liminar (provisória) do ministro Gilmar Mendes. A medida foi usada, por exemplo, para levar o ex-presidente Lula (PT) para prestar depoimento, em março de 2016.

Foram julgadas ações ajuizadas pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ambas as instituições entendiam que as conduções coercitivas violam o direito dos investigados de não produzir provas contra eles mesmos e de permanecer em silêncio.

Foram três as teses em debate no STF. Uma entendia a medida como legítima, mantendo o direito do conduzido de permanecer em silêncio. Outra propôs a condução coercitiva apenas quando o investigado se recusar a comparecer espontaneamente quando intimidado. A última foi a tese vencedora, a da ilegitimidade da medida.

O presidente da OAB seccional Espírito Santo, Homero Mafra, comemorou a decisão. Para ele, as conduções eram estratégia para pressionar investigados por confissões.

Já o diretor regional da Associação dos Delegados da Polícia Federal no Espírito Santo, Guilherme Helmer, viu a decisão dos ministros com preocupação. Segundo ele, será inevitável o aumento das prisões, pois as conduções funcionavam como alternativa ao encarceramento.

A SÍNTESE DOS ARGUMENTOS

Homero Mafra

Crédito: Fernando Madeira

"Quando houve a condução coercitiva de Lula, eu já dizia que era absurda. O acusado tem direito de guardar o silêncio. Então, se tem esse direito, não há porque levá-lo coercitivamente. Sendo uma pessoa sobre quem não paire dúvidas sobre a identidade, não tem razão de haver a condução. O acusado deve ter o direito de não comparecer para interrogatório se ele antecipadamente diz que não responderá às perguntas. Para além disso, a condução coercitiva vira espetáculo e brutalidade. Acho que o STF foi bem. E isso vale tanto para uma figura como Fernando Henrique Cardoso quanto para um lavador de carro da Cidade Alta. (Teme que com as conduções proibidas aumente o número de prisões?) Se acontecer, será lamentável. Mostraria que prisões temporárias ou coercitivas estão sendo usadas para conseguir confissões. E isso é o juiz atentando contra o Estado Democrático de Direito. É o aparelho do Estado ganhando poderes para arrancar confissões e expor as pessoas. Claro que não haverá prejuízo (às investigações, com o fim das conduções). A não ser que coerção pessoal seja caminho para investigações. Os que consideram coerção pessoal e processual uma medida correta acharão que haverá prejuízo à investigação."

Guilherme Helmer

Crédito: Divulgação