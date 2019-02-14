Dois governadores, duas fotos e uma mesma obra no ES; entenda

Renato Casagrande, no mesmo local, assina ordem de serviço da segunda etapa Crédito: Hélio Filho/Secom

Caneta na mão, sorriso congelado e aquela olhada para a câmera antes do autógrafo derradeiro. Em um intervalo de cinco meses, Paulo Hartung (sem partido) e Renato Casagrande (PSB) estiveram no mesmo local, em Marataízes, e trataram da mesma obra, a da reurbanização da orla da Praia Central.

Além da pose, tudo é parecido. O palco, o riso de comemoração do prefeito Tininho Batista (PDT), os respectivos secretários de Desenvolvimento Urbano dos governadores a tiracolo e lideranças aliadas preenchendo o palanque. As fotos estão publicadas no site oficial do governo do Estado.

Em 14 setembro do ano passado, Hartung levou sua comitiva a Marataízes para assinar a ordem de serviço para a primeira etapa da obra, estimada em R$ 4,4 milhões. Mas anunciou, ao todo, R$ 14 milhões. Estamos liberando, ao todo, R$ 9,5 milhões para que a prefeitura possa executar a segunda fase, anunciou, na ocasião. Em 19 de outubro, o convênio que garantiria a segunda etapa foi finalmente celebrado pelo governo.

Só que antes da obra poder começar, Casagrande tomou posse e decretou a suspensão dos convênios firmados nos últimos três meses da gestão passada para passar um pente-fino. O de Marataízes foi alcançado. Semanas depois da revisão, foi reativado e, no último sábado, lá estava Casagrande para a ordem de serviço, nos moldes do convênio de outubro passado.

Paulo Hartung, em setembro, avaliza primeira etapa de obra em Marataízes Crédito: Leonardo Duarte/SECOM

O secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), assevera: a suspensão e posterior reativação desse e de outros convênios não é mera vaidade política.

Ele elenca três razões centrais para os sobrestamentos. A primeira é seguir o decreto e a lei que regulamentam convênios e fazê-los em parcelas. Outra é checar se o convênio feito no último trimestre é a prioridade da cidade e se aquilo foi uma demanda recebida pelo governador na campanha. Precisávamos confirmar a aderência das obras com aquilo que foi combinado pelo governador com a população, disse. Por fim, diz que era necessário analisar se as obras devem ser feitas via convênios ou assumidas pelo Executivo estadual.

E quanto a Marataízes, o que precisou ser analisado? Sabíamos que tinha um convênio, mas não sabíamos o que era. Ficamos sabendo do que se tratava, confirmamos a aderência dele com os propósitos do governador e da população. Se não fosse uma obra relevante, talvez não teria sido reassinado, respondeu Hoffmann.

E o que o governo passado achou da assinatura da ordem de serviço após a suspensão do convênio? Confesso que quando vi a segunda foto não fiquei triste. Quem tem que receber o benefício é a população. Fico triste de quererem passar a imagem de ter sido construído por ele. Pelo contrário, foi criticado por ele, que tomou a decisão sem analisar caso a caso, afirmou Marcelo Oliveira, ex-secretário da Sedurb, na foto com Hartung.

Apesar do período de suspensão, os trâmites para obra continuaram e os atos do governo anterior não foram sepultados. Para o economista e especialista em políticas públicas da Ufes Aminthas Loureiro Junior, a continuidade deve ser o foco dos gestores.