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Inquérito

Dodge pede desmembramento de investigação sobre repasses a Eduardo Paes

Procuradora-geral afirma que inquérito deve ser dividido entre os tribunais de justiça Eleitoral e Federal; Ex-prefeito do Rio é acusado de receber R$ 18,3 milhões em caixa dois da Odebrecht

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 11:02
Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio Crédito: Wilton Junior|Estadão
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que desmembre entre os tribunais de justiça Federal e Eleitoral as investigações sobre supostos repasses ao ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM).
O inquérito apura caixa dois de R$ 18,3 milhões da Odebrecht em prol da candidatura de Paes nas eleições de 2010, 2012 e 2014. Em troca, o democrata teria facilitado contratos em prol da empreiteira nas obras dos Jogos Olímpicos 2016. O deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) também é investigado no caso. O processo está na pauta do julgamento da Primeira Turma do Supremo desta terça-feira, 20.
Em memorial, Raquel diz que se houver conexão entre os crimes eleitorais e federais, as investigações devem ser desmembradas aos tribunais competentes conforme o tipo de ação penal.
A consequência direta deste entendimento é que, havendo conexão entre crimes comuns de natureza federal e crimes eleitorais, a respectiva investigação ou ação penal será cindida, sendo os primeiros julgados pela Justiça Federal e os segundos pela Justiça Eleitoral. Com isso, evita-se que a Constituição Federal seja afrontada e, ao mesmo tempo, prestigia-se a especialização da Justiça Eleitoral para cuidar de crimes estritamente eleitorais
Raquel Dodge, procuradora Geral da República
Raquel argumenta que a Justiça Eleitoral é ágil e célere para tratar de casos eleitorais, mas não está aparelhada nem vocacionada para tratar de crimes mais complexos, que seriam do âmbito da Justiça Federal, em especial nos inquéritos da Lava Jato.
Quando se tem em mente a urgência que as lides eleitorais exigem, fica fácil concluir que os complexos e trabalhosos crimes comuns, caso também fossem de competência da Justiça Eleitoral, ficariam relegados a segundo plano, sendo enfrentados em momento posterior à eleições, argumenta. O prejuízo daí decorrente é evidente, em especial tendo-se em conta que boa parte dos crimes federais que seriam julgados pela Justiça Eleitoral são relacionados a desvios milionários de recursos da União e de suas Empresas.
COM A PALAVRA, EDUARDO PAES
A reportagem busca contato com a defesa do ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes. O espaço está aberto para manifestação.
COM A PALAVRA, PEDRO PAULO
A reportagem busca contato com a defesa do deputado Pedro Paulo. O espaço esta aberto para manifestações.

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