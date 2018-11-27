Dodge afirma que indulto de Natal dificulta enfrentamento da corrupção

Raquel Dodge Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Raquel Dodge, voltou a defender a inconstitucionalidade de parte do decreto de indulto natalino editado em dezembro do ano passado, e que foi suspenso por liminar judicial. Nesse domingo (25), durante evento na Procuradoria-Geral da República, Raquel reafirmou os argumentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.874, ajuizada no Supremo para suspender os efeitos do Decreto 9.246/2017, editado pelo presidente Temer. A procuradora-geral,, voltou a defender a inconstitucionalidade de parte do decreto de indulto natalino editado em dezembro do ano passado, e que foi suspenso por liminar judicial. Nesse domingo (25), durante evento na, Raquel reafirmou os argumentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.874, ajuizada nopara suspender os efeitos do Decreto 9.246/2017, editado pelo presidente Temer.

STF na semana passada, mas o julgamento foi suspenso após sustentações orais da PGR, e de representante da Defensoria Pública da União (DPU). O mérito da ação, informou a Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria, começou a ser apreciado pelo Plenário dona semana passada, mas o julgamento foi suspenso após sustentações orais da PGR, e de representante da Defensoria Pública da União (DPU).

A expectativa é que o julgamento da ADI pela Corte seja retomado nesta quarta (28).

Poder Executivo ampliou os benefícios inicialmente previstos, gerando insegurança jurídica e impunidade. Durante discurso no evento, Raquel lembrou que o ato doampliou os benefícios inicialmente previstos, gerando insegurança jurídica e impunidade.

Na avaliação da procuradora, o indulto não pode interferir no tamanho da sentença aplicada ao ponto de anulá-la.

Estes novos critérios tornaram a pena para os condenados muito branda, liberando do cumprimento integral aqueles que haviam sido condenados, inclusive, atingindo medidas judiciais relativas ao ressarcimento do dano causado ao erário, alertou.

Ministério Público no enfrentamento à corrupção, além dos recentes avanços na legislação para melhor tipificação de crimes de lavagem de dinheiro. A PGR reforçou ainda que a norma contraria o esforço feito pelono enfrentamento à corrupção, além dos recentes avanços na legislação para melhor tipificação de crimes de lavagem de dinheiro.

Raquel argumenta que, embora muitas mudanças tenham possibilitado o aperfeiçoamento da persecução penal no Brasil, o trâmite das ações ainda demanda tempo, muitas vezes retardando a execução da pena.

Quando vem um decreto de indulto dizendo que basta cumprir um quinto da pena para você ser solto, a mensagem transmitida é de que o crime de corrupção não é tão grave assim, enfatizou.

ADI 5874

Na ação, a procuradora argumenta que a concessão do indulto natalino aos condenados que cumpriram apenas um quinto das penas, previsto no artigo 1.º, inciso I do decreto, contraria os princípios constitucionais da separação dos Poderes, da individualização da pena, da vedação constitucional ao Poder Executivo para legislar sobre direito penal e de vedação da proteção insuficiente.

A medida, no entendimento da procuradora-geral, resultaria na percepção de impunidade.

Em dezembro do ano passado, os efeitos do decreto foram suspensos parcialmente por medida cautelar da ministra Cármen Lúcia.