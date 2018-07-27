Disputa por vaga de conselheiro do TCES terá cinco candidatos

Rodrigo Coelho é o líder do governo na Assembleia Crédito: Tati Beling/Ales

O deputado estadual Rodrigo Coelho (PDT), líder do governo na Assembleia Legislativa, inscreveu-se na tarde desta quinta-feira (26) para concorrer à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). O prazo para protocolar as inscrições termina nesta sexta-feira (27).

A cadeira em disputa é a que era do ex-conselheiro José Antônio Pimentel, que aposentou-se no início do mês. Ele estava afastado pela Justiça.

Pelo menos mais quatro inscrições são esperadas. Uma é a do deputado Dary Pagung (PRP). "Estou preparado e tenho experiência. Tenho muito a contribuir", afirmou o parlamentar.

Os outros três são auditores do TCES. Foram escolhidos em um movimento que pretende acabar com as indicações de deputados para as vagas cujo preenchimento cabe à Assembleia e colocar técnicos na função de conselheiro.

Os auditores são Alexsander Binda Alves, formado em Contabilidade e Administração; Odilson Barbosa Souza Jr., formado em Direito e Administração; Holdar de Barros Figueira Netto, formado em Engenheiro Civil. Terão as inscrições protocoladas na tarde desta sexta.

Chegou-se a cogitar que o deputado Marcelo Santos (PDT) entraria na disputa, mas a assessoria dele nega o interesse do parlamentar.

FAVORITO

Há uma robusta articulação para que a vaga fique com Rodrigo Coelho. Dos 30, 23 deputados assinaram uma lista em apoio à escolha dele.

Tradicionalmente, a Assembleia escolhe um deputado, embora a legislação não exija a transformação de um parlamentar em conselheiro.

Não se pode ficar indiferente ao fato de que 23 colegas te indicarem para essa função. Ao longo da minha vida, acumulei informações e conhecimento que me fazem acreditar que posso contribuir, apontar, a partir do TCES, para aprimorar políticas públicas Rodrigo Coelho (PDT) - Deputado e candidato à vaga de conselheiro do TCES

Sobre a movimentação dos técnicos, Coelho diz que a pluralidade é importante para os julgamentos no tribunal.

"Representar a sociedade capixaba não pode ser um demérito. Preencho os requisitos constitucionais. Outro ponto: o TCES tem uma composição plural, com técnicos, indicados pelo governo e indicados por outro Poder. Um pleno, se ele for todo igual, perde o caráter que precisa ter. Se colocarmos todos iguais, o julgamento pode não ser justo. Temos que ter cuidado com toda a radicalização", afirmou.