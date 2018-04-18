Disputa pelo Senado: Magno Malta é o preferido dos jovens

O senador Magno Malta (PR-ES), em pronunciamento no plenário do Senado Crédito: Jefferson Rudy | Agência Senado

Na corrida por uma das duas vagas ao Senado, o atual senador Magno Malta (PR) é o preferido do eleitorado mais jovem, de 16 a 24 anos. É o que mostram os cruzamentos dos dados da pesquisa do Instituto Futura contratada pela Rede Gazeta. Nessa faixa etária, 48,5% declaram voto no parlamentar, que deverá buscar a reeleição.

Veja todos os cruzamentos nos gráficos abaixo

O segundo melhor colocado nesse público com menos idade é o deputado estadual e apresentador de TV Amaro Neto (PRB), escolhido por 43,7%. O também senador Ricardo Ferraço (PSDB) só aparece com 29,1% da preferência dos mais jovens.

Na outra ponta das classificações etárias, Ferraço se destaca. Ele tem 45% da preferência do público com 60 anos ou mais. Magno tem 37,3%. Os índices levam em conta os dois votos dos eleitores na pesquisa estimulada.

Municípios

Amaro Neto aparece na pesquisa como o preferido dos entrevistados na Grande Vitória, com 42,7% das intenções de voto dos eleitores da região. Atrás aparece Magno Malta, com 41,4%.

O deputado-apresentador não mantém o mesmo desempenho no interior do Estado. Em comparação com Magno e Ferraço, aparece em desvantagem nas regiões Sul, Central Noroeste e Litoral Norte. No Sul, Amaro tem sua pior projeção: 21,8%. Nessa região, Ferraço aparece com 58,5%.

Entre as regiões, o melhor resultado de Magno Malta é na Noroeste, onde 52% dizem votar nele, se as eleições fossem hoje. Ferraço aparece com o mesmo índice nessa região. Não custa lembrar que, neste ano, os eleitores vão eleger dois senadores.

Diploma

Ainda de acordo com a pesquisa do Instituto Futura, Magno Malta aparece melhor tanto no eleitorado com ensino fundamental quanto no grupo com ensino superior. Nesses dois segmentos, ele tem, respectivamente, 21,8% e 18,3% das intenções.

Depois de Magno, Ferraço é o candidato preferido do público com menor e maior educação formal. Tem 16,3% das intenções de voto no grupo com ensino fundamental e 13,7% no eleitorado com diploma. O senador do PSDB supera Magno entre eleitores com ensino médio: 20,9% a 18,4%.

Fortemente ligado a pautas religiosas, Magno Malta se destaca entre o eleitorado evangélico. Tem 57,8% dos eleitores desse segmento. Ferraço e Amaro empatam em 36,7%.

Considerando apenas os entrevistados católicos, Ferraço tem vantagem, com 47,4% das intenções. Magno aparece em seguida, com 35,1%, e Amaro tem 28%.