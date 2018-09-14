Discurso de posse de Toffoli marcado por quatro eixos e uma ausência

Ministro Dias Toffoli Crédito: Carlos Humberto/STF

Dias Toffoli: quatro eixos e uma ausência. O discurso do empossando ministro: quatro eixos e uma ausência.

INCLUSÃO

Começando pela valorização da miscigenação, com Manuel Bomfim, dando ênfase à educação, e culminando com os direitos das minorias, inclusão é palavra de ordem. Mas pretende um sentido mais profundo, ao advogar uma ética subjetiva grávida de afetividade, sensibilidade, empatia, voluntariado, gentileza e cordialidade com o próximo. Sustenta que a legitimidade do poder está na pluralidade, no diálogo constante. No plano institucional, um Judiciário que preste contas de suas atividades jurisdicionais e administrativas (accountability). Afinal, somos todos agentes da inclusão social.

EQUILÍBRIO

Não estamos em crise, mas em transformação. O papel do Judiciário é o de moderador dos conflitos sociais e econômicos, guardião da dignidade humana e protetor das minorias. Um papel sem predomínio.

MODERNIDADE

Toffoli falou em modernidade líquida, em inteligência artificial, em viralizar, em tempo fluído. Tudo passa a ser regido pelo tempo. Falou em novos atores, em redes sociais. "O virtual agora é real."

COERÊNCIA

O Judiciário tem de ser capaz de oferecer respostas estáveis, comunicáveis à população, de sorte a dar indicativos de previsibilidade, de estabilidade. Uma ausência. Quase não falou a palavra corrupção.

A preponderarem esses indicativos, Toffoli pautará sua presidência no respeito aos demais Poderes, moderando conflitos, mas sempre atento à promoção da inclusão e proteção de vulneráveis. Deverá priorizar casos de judicialização de políticas públicas e de temas ligados a direitos sociais e de minorais, dando menos ênfase ao hoje onipresente tema do combate à corrupção.