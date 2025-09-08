Home
>
Política
>
Diretório do PT no ES pede cassação de vereador de Cariacica

Diretório do PT no ES pede cassação de vereador de Cariacica

Sérgio Camilo, do União Brasil, é acusado de quebra de decoro parlamentar por violência política de gênero contra Açucena, única vereadora da Câmara Municipal

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:21

A vereadora Açucena (PT) acusa o vereador Sérgio Camilo (União) de violência política de gênero
A vereadora Açucena (PT) acusa o vereador Sérgio Camilo (União) de violência política de gênero Crédito: Redes sociais

O diretório do PT de Cariacica e o do Espírito Santo ingressaram com uma representação, nesta segunda-feira (8), pedindo a cassação do vereador Sérgio Camilo, do União Brasil, por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de violência política de gênero contra a vereadora Açucena (PT), única mulher eleita para a Câmara Municipal na disputa de 2024. O parlamentar também já havia pedido a cassação da petista, porém a solicitação ainda não entrou na pauta de votação. 

Recomendado para você

Sérgio Camilo, do União Brasil, é acusado de quebra de decoro parlamentar por violência política de gênero contra Açucena, única vereadora da Câmara Municipal

Diretório do PT no ES pede cassação de vereador de Cariacica

O estudo "Combating Corruption with Policy Bundles" é revisado por outros profissionais da área e usa bases de dados do Brasil

O que economistas indicam para reduzir desvios de verba em cidades

Na Capital, os manifestantes começaram a se reunir por volta de 13h na Enseada do Suá, para onde os apoiadores de Vila Velha partiram às 14h, cruzando a Terceira Ponte

Manifestantes bolsonaristas se reúnem na Praça do Papa, em Vitória

No requerimento, encaminhado à Mesa Diretora, o partido reproduz várias frases usadas por Sérgio Camilo durante as sessões em que, segundo expressa o documento, visavam ofender Açucena, desqualificar sua atuação política e ainda tinham caráter misógino (ódio às mulheres). 

Entre as diversas declarações transcritas no requerimento, com registros desde fevereiro, há uma em que o vereador, que adota uma postura conservadora, desejou a interrupção de gestações. “Quem dera que no passado existisse o aborto, para essas pragas não terem nascido e não estarem destruindo a sociedade do Brasil.” A manifestação teria sido feita em sessão do dia 19 de março. 

Leia mais

Imagem - Gilvan é condenado por violência política de gênero contra Camila Valadão

Gilvan é condenado por violência política de gênero contra Camila Valadão

Imagem - Sociedade brasileira abre os olhos para a violência política de gênero

Sociedade brasileira abre os olhos para a violência política de gênero

Imagem - Deputada estadual dos EUA e marido são mortos a tiros: o que caso revela sobre avanço da violência política no país

Deputada estadual dos EUA e marido são mortos a tiros: o que caso revela sobre avanço da violência política no país

"Cabe destacar que a gravidade das condutas aqui relatadas se acentua pelo fato de serem direcionadas à única mulher eleita nesta legislatura. O vereador representado não apenas ofende pessoalmente a vereadora Açucena, mas tenta reiteradamente deslegitimar o mandato de uma mulher democraticamente eleita, interrompendo e obstaculizando o exercício pleno de sua função parlamentar", frisa o partido. 

Para o PT, as práticas de Sérgio Camilo extrapolam o âmbito da imunidade parlamentar e o do livre exercício de mandato. "Não se trata de debate político saudável e democrático, concernente a expor divergências ideológicas e de posicionamento. O vereador não se restringe a defender suas posições de apoio ao prefeito ou a quem quer que seja. Pelo contrário, busca, cotidianamente, ofender a vereadora Açucena, numa postura que caracteriza violência política de gênero", argumenta, no requerimento, ressaltando as legislações estadual e federal que tratam do tema. 

Sérgio Camilo, conforme descrito no documento, no dia 13 de agosto mandou Açucena calar a boca e ainda disse que entraria com pedido de cassação de seu mandato, sem apresentar qualquer prova de crimes, postura que, na avaliação dos diretórios do PT, sugeriam uma tentativa de intimidação. 

O diretório estadual do PT também apresentou um requerimento à Mesa Diretora para arquivamento de qualquer processo instaurado, ou que seja instaurado, contra Açucena, numa iniciativa de defesa do mandato da vereadora e contra a violência política de gênero. 

O vereador Sérgio Camilo foi procurado por mensagem eletrônica, no e-mail institucional da Câmara, e pelo telefone disponível no site da Casa de Leis, mas não foi possível o contato. O espaço segue aberto para eventual manifestação do parlamentar. 

+Reportagens

'Se eu puder ser o número 2', diz Euclério sobre candidatura ao Senado em 2026

TJ nega cassação de vereador que denunciou aumento de prefeito no ES

Câmara elege corregedoria para avaliar cassação de única vereadora de Cariacica

Jornalista que chamou Jacqueline Moraes de 'vira-lata' é condenado no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais