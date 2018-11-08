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Solenidade

Diplomação de Bolsonaro é marcada para 10 de dezembro, informa TSE

A informação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 23:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 23:34
Bolsonaro participou com a esposa de um culto evangélico no Rio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro foi marcada para 10 de dezembro, às 11h, nove dias antes do prazo final definido no calendário eleitoral. A informação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Pela manhã, a presidência do TSE entrou em contato com o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni para discutir a realização da solenidade antes de 19 de dezembro, conforme previsto anteriormente. Esta é a data limite para o ato.
No contato com Lorenzoni, o TSE sugeriu que a campanha de Bolsonaro antecipasse em cinco dias sua prestação de contas final, cujo prazo limite para entrega é 17 de novembro. Desse modo, a corte tem como adiantar também o julgamento das contas, que deve ser feito antes da diplomação.
> Início da transição e presença de Bolsonaro lotam hotéis de Brasília
A antecipação da diplomação foi feita de comum acordo tendo em vista que Bolsonaro deve ser submetido a uma cirurgia em 12 de dezembro, para a retirada da bolsa de colostomia que vem sendo utilizada por ele desde que levou uma facada, em 6 de setembro. Será a terceira cirurgia de Bolsonaro em decorrência do ataque.

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