Dilma é submetida a cirurgia no coração em São Paulo

Ex-presidente Dilma Rousseff Crédito: Getty Images

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi internada na última terça-feira (11) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para um cateterismo cardíaco seguido de uma angioplastia.

De acordo com a assessoria de Dilma e com o médico Roberto Kalil, que acompanha a ex-presidente, o exame já estava programado.

O cateterismo cardíaco verifica o funcionamento do coração e a presença de eventuais entupimentos nas artérias.

Após o exame, a ex-presidente foi submetida a uma angioplastia -cirurgia feita para desentupir artérias-, realizada com sucesso.