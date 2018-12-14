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Cateterismo cardíaco

Dilma é submetida a cirurgia no coração em São Paulo

Dilma teve alta na manhã desta quinta-feira (13) e já seguiu para sua casa, em Porto Alegre

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 23:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 23:16
Ex-presidente Dilma Rousseff Crédito: Getty Images
A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi internada na última terça-feira (11) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para um cateterismo cardíaco seguido de uma angioplastia.
De acordo com a assessoria de Dilma e com o médico Roberto Kalil, que acompanha a ex-presidente, o exame já estava programado.
O cateterismo cardíaco verifica o funcionamento do coração e a presença de eventuais entupimentos nas artérias.
Após o exame, a ex-presidente foi submetida a uma angioplastia -cirurgia feita para desentupir artérias-, realizada com sucesso.
Dilma teve alta na manhã desta quinta-feira (13) e já seguiu para sua casa, em Porto Alegre.

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