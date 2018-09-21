Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Substituição

Dias Toffoli substituirá Temer no Planalto na próxima segunda (24)

Presidente viaja para Nova York, onde participará da Assembleia Geral da ONU
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 20:29

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 20:29

Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Humberto | STF
Recém-empossado presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli vai assumir na segunda-feira (24) a presidência da República em substituição a Michel Temer, que estará em viagem para Nova York, onde participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Pela regra da Constituição Federal, na ausência do presidente da República e do vice, quem assume o cargo é o presidente da Câmara e, na sequência, o do Senado. Ambos também estarão fora do país.
Toffoli, que tomou posse no comando da mais alta corte do país no dia 13, despachará no Palácio do Planalto na segunda (24) e na terça-feira (25). Ele tem agenda cheia. Logo na primeira manhã como presidente da República, vai assinar o ato de nomeação do advogado Henrique Ávila como integrante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em seguida, participará de duas solenidades no Salão de Audiências do Palácio. Primeiro, vai assinar uma lei que trata de aspectos relacionados às mulheres e à família. Depois, vai assinar uma lei que modifica o prazo de licença paternidade para o militar.
Na terça-feira, Toffoli terá despachos internos e, à tarde, vai assinar uma lei que inscreve o nome do político Miguel Arraes de Alencar no Livro dos Heróis da Pátria. Enquanto ficar fora do STF, quem assume a presidência da Corte é o vice, ministro Luiz Fux.
O ministro entrará para a lista de ministros do STF que já assumiram a presidência da República. A mais recente foi a antecessora, Cármen Lúcia. Antes dela, fizeram o mesmo os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello, Octavio Gallotti, Moreira Alves e José Linhares.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É gripe ou alergia? Entenda as diferenças dos sintomas
Imagem de destaque
A ciência por trás das modas bizarras de tratamentos de pele, de sêmen de salmão a cocô de passarinho
Creme gelado de abacaxi
Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados