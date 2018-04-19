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Dia do Índio é marcado por apelos no Senado

Na presença dos parlamentares, indígenas de distintas etnias pediram respeito e mais incentivos para que tenham acesso ao ensino superior

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 20:13
Brasília: No Dia do Índio, Senado faz sessão especial para homenagear os povos indígenas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em homenagem ao Dia do Índio, o Senado promoveu uma sessão solene hoje (19). Na presença dos parlamentares, indígenas de distintas etnias pediram respeito, mais incentivos para que tenham acesso ao ensino superior, elaboração de um plano indigenista para os próximos quatro anos e ampliação de verbas para as áreas de saúde, saneamento, educação e assistência social.
A estudante Maíra dos Santos Bentes Tapuia, que cursa medicina na Universidade Federal do Tocantins (UFT), emocionou os presentes. Ela disse que a cota para indígenas representa a preservação da memória nacional.
Maíra Tapuia citou as dificuldades de um indígena se inserir em uma universidade destinada a brancos e concluir um curso superior. A universitária pediu aos parlamentares que não permitam que os indígenas sejam esquecidos.
Precisamos de auxílio-moradia, auxílio-permanência e também necessitamos terminar a nossa faculdade, porque o ingresso é difícil. Sair das nossas aldeias é difícil, entrar na universidade, fazer uma prova de conhecimento totalmente branco é difícil. Mas precisamos não só entrar, mas, sim, ter condições de terminá-la, ter condições de estar lá, dentro e sermos equivalentes aos conhecimentos que nos são dados. Nós não podemos ser uma minoria esquecida dentro da universidade, apelou Maíra aos senadores.

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