Religião

Desrespeitar a fé cristã pode render multa de 5 salários mínimos em Colatina

Em caso de reincidência, a medida prevê o pagamento em dobro do valor estipulado inicialmente. O autor do Projeto de Lei é o vereador Vitor Soares Louzada (PL)

A Câmara de Vereadores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, aprovou um Projeto de Lei em que irá punir e multar quem desrespeitar a fé cristã, sendo que o valor da multa pode chegar a cinco salários mínimos – atualmente em R$ 1.518,00. Durante a sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (19), dos 14 parlamentares aptos ao voto, 12 aprovaram o texto e dois não votaram. O projeto deve entrar em vigor, assim que for publicado no Diário Oficial. >